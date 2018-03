Venom desiste de participar do Metal Open Air

Marcelo Moreira

Depois de Shadowside e Hangar, duas bandas brasileiras desistirem de participar do Metal Open Air, no Maranhão, neste final de semana, é a vez de um dos pesos pesados escalados para o show. Os britânicos do Venom anunciaram em seu site oficial o cancelamento de sua turnê pela América do Sul. O grupo estava escalado para o fechamento do festival Metal Open Air, em São Luís, no domingo (22).

“Infelizmente, os vistos para a banda e sua equipe não foram emitidos no tempo necessário para os shows. Todo mundo está arrasado com a notícia”, disse o grupo de heavy metal no comunicado.

O Hangar decidiu não participar oficialmente no começo da tarde de hoje após protestos do baterista Aquiles Priester desde ontem via redes sociais por falta de pagamento do cachê e de qualquer informação de suporte para que sua banda conseguisse chegar a São Luís, capital do Maranhão. “Nem cópia do contrato recebemos”, escreveu Priester em seu perfil no Facebook.

Outras bandas brasileiras também estão com dificuldades para resolver os mesmos problemas que atingiram o Hangar. Muitas delas, inlusive, já estão em São Luís esperando algum tipo de asisstência dos organizadores. Quem organiza são as empresas Negri Concerts e Lamparina Records.

