Reunião de 'Friends' ganha data de estreia

A esperada reunião do elenco de Friends será transmitida no dia 27 de maio e contará com a participação de celebridades, incluindo Justin Bieber, Lady Gaga e a banda K-Pop BTS, informou o serviço de streaming HBO Max nesta quinta-feira. Friends: A Reunião, com a participação de todos os seis integrantes do elenco original, deveria ter sido filmado originalmente há mais de um ano, mas foi adiada diversas vezes por causa da pandemia. O especial improvisado e único foi filmado no início deste ano no mesmo palco sonoro em Los Angeles em que se passa a comédia original sobre seis jovens de 20 e poucos anos que vivem em Nova York.

Friends, que terminou sua exibição de 10 anos na emissora NBC em 2004, foi um dos programas de TV mais populares dos anos 1990 e encontrou uma nova vida nas plataformas de streaming, onde é um dos programas mais assistidos em todo o mundo. A reunião contará com Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry. A HBO Max disse que mais de 15 celebridades convidadas também participarão, incluindo os ex-membros do elenco de Friends Tom Selleck (Richard), e Maggie Wheeler (Janice), e outros como o astro do futebol britânico David Beckham, o ator de Game of Thrones Kit Harington, e a paquistanesa Malala Yousafzai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz.