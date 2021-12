Quando sai a 2ª temporada de 'The Witcher' na Netflix - e mais bruxaria nas telas

O bruxão vai voltar para a Netflix. O fenômeno que garantiu uma segunda temporada antes mesmo de lançar a primeira, em 2019, tem data marcada para novos episódios: 17 de dezembro. Na trama, Geralt de Rivia é um bruxo – raça renegada, muito embora fundamental para combater os monstros que povoam a Terra.

É nesse horizonte medieval de ação fantástica que a narrativa aproveita para discutir colonialismo, xenofobia e política, como o próprio Henry Cavill, intérprete do protagonista, disse em entrevista ao Estadão.

Na primeira temporada de The Witcher, ele viveu como um caça-recompensas e encarou as bestas em linhas cronológicas capazes de dar nó na mente de quem viu– aliás, recomendo! Mas, e agora? O que esperar?

Cumprindo a profecia

A magia conduz o enredo e, logo no início, um encantamento poderoso é jogado sobre Geralt, sentenciando-o a um destino inescapável. A promessa é vermos nesta nova temporada o desenrolar desta sina, visto que o bruxo bateu de frente com ela. Inclusive, este é o gancho para lembrar de outra faceta dessa história: as mulheres.

Yennefer de Vengerberg, vivida por Anya Chalotra, é uma potente feiticeira que tem a sorte – e outras coisas também – entrelaçada à de Geralt. Ela batalha numa guerra sangrenta, cujos desdobramentos também devem estar na nova temporada, que é quando as linhas temporais se reencontram. Quem ainda não viu, dá para maratonar antes de a nova temporada chegar.

Universo ampliado

A série já tem dois spin offs. Um garantido e outro em produção. The Witcher – Lenda do Lobo é um filme de animação que contextualiza muito da história do bruxão. E The Witcher: Blood Origin será outra série e teve atores e diretores anunciados este ano.

Nunca acaba

Também com traços épicos, a jornada dos pequenos por uma terra de fantasia é garantia de encantamento – e isto já há quase 40 anos. A trajetória de Batian, Atreyu e da Imperatriz Criança está disponível na HBO Max. A História sem Fim – com a sequência – segue sendo um lindo conto sobre a passagem da infância para a vida adulta. Promete altas doses de nostalgia para quem já viu e enfeitiçar os mais jovens. Só cuidado com a cena mais triste do cinema, quando o cavalo Artax atola no pântano.

Muitas faces

Nada é exatamente o que parece ser neste anime do Studio Ghibli. Não é surpresa que nos filmes da produtora japonesa a magia ligue todos os atos. Nem que sejam as relações humanas as protagonistas. Mas no longa O Castelo Animado a leveza dá o tom. E olha que o conto não é inocente. Tem maldição, cárcere, caos. Tudo residindo nas belas e contraditórias alegorias de velhice e juventude, beleza e feiura que só o estúdio oriental é capaz de criar. Lembre-se de que as aparências enganam, na Netflix.

Sarcasmo Pastelão

Nesta lista de bruxaria tinha que ter Sabrina. Mas a dica não é da versão contemporânea e sombria da Netflix. E sim da original solar, bizarra e pastelona Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Destaque, claro, para o debochado Salem. Sete temporadas disponíveis no Paramount+.