Presidente da emissora americana CBS renuncia após novas denúncias de assédio sexual

NOVA YORK - O presidente da emissora americana CBS, Leslie Moonves, renunciou no domingo, 9, horas após a publicação de novas denúncias de assédio sexual na revista The New Yorker. A saída dele do cargo tem efeito imediato, segundo a empresa.

A decisão representa uma queda significativa para Moonves, de 68 anos, celebrado em Wall Street por transformar a emissora mais popular dos EUA e consolidar a reputação de seu canal a cabo Showtime.

Moonves foi denunciado na New Yorker por seis mulheres que o acusam de assédio sexual e de dificultar suas carreiras, impedindo suas promoções. Uma delas disse ao jornalista Ronan Farrow que o chefe da emissora a forçou a fazer sexo oral nele e depois a empurrou violentamente contra uma parede.

Em julho, outras seis mulheres já haviam o denunciado à publicação por toques inapropriados e beijos forçados.

A CBS disse em um comunicado publicado em seu site que a empresa e Moonves doarão US$ 20 milhões a organizações que apoiam o movimento #MeToo e a igualdade de gênero no trabalho.

A emissora indicou também que o dinheiro virá de uma eventual indenização de saída para Moonves, que não será entregue até que sejam revelados os resultados de uma investigação das denúncias encomendada pela CBS.

Moonves nega veementemente todas as acusações e alega que elas fazem parte de uma campanha para difamá-lo.

A CBS anunciou um acordo com a família Redstone, que controla 80% dos direitos de voto da emissora, para evitar por pelo menos dois anos uma fusão com a Viacom, da mesma família. Moonves e vários diretores da CBS se opunham a esta fusão, impulsionada por Shari Redstone. Se não chegassem a um acordo, o processo sobre este litígio deveria começar no dia 3 de outubro em um tribunal do Estado de Delaware.

O diretor operacional da CBS, Joseph Ianniello, que entrou na empresa em 2005 e ocupa o cargo desde 2013, será o presidente interino até que se decida o sucessor de Moonves. / AFP