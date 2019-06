‘One Day at A Time’: após campanha de fãs, série cancelada pela Netflix ganha nova 'casa'

A série One Day at a Time, que acompanha a história da família cubano-americana Alvarez, foi comprada pelo canal de TV estadunidense POP TV, anunciou na quinta-feira a diretora e roteirista Gloria Calderón Kellett. A produção havia sido cancelada pela Netflix.

“Obrigada a todos os fãs que fizeram da hashtag #saveoda tendência mundial, One Day At a Time está indo para a POP TV e não poderíamos estar mais animados! Temos muito mais histórias para contar”, escreveu Kellet em seu Twitter.

O canal encomendou 13 episódios para 2020. Os capítulos farão parte da quarta temporada.

Baseada em série homônima de 1975, One Day at a Time é protagonizada por Penelope (Justina Machado), uma enfermeira veterana de guerra que lida com transtornos pós-traumáticos. Ela mora com sua mãe, a cubana Lydia Rivera (Rita Moreno), e os filhos, Elena (Isabella Gomez) e Alex (Marcel Ruiz).

Embora seja uma série de comédia, a produção aborda temas como saúde mental, imigração, machismo, homofobia, racismo e xenofobia.

Confira o trailer de One Day at A Time