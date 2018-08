Bia Falcão, de 'Belíssima', volta a fazer sucesso, agora na TV e na internet

No ar em Vale a Pena Ver de Novo desde junho, a novela Belíssima, da Globo, movimenta as redes sociais e consegue manter bons índices de audiência no horário da tarde. Isso se deve muito à atualidade da trama, mas também à sobrevida dos personagens marcantes construídos pelo autor Silvio de Abreu – o folhetim foi exibido entre 2005 e 2006.

No próximo dia 20, haverá mais uma reviravolta na trama. O segredo de Katina (Irene Ravache) - de que Cemil (Leopoldo Pacheco) não é filho de Murat (Lima Duarte) - será revelado por Bia Falcão (Fernanda Montenegro). Aliás, a vilã está quase sempre no centro de todas as confusões. À frente da família Assumpção, a empresária criou os netos Júlia (Glória Pires) e Pedro (Henri Castelli) após a morte de sua filha, Stella, que fundou a empresa Belíssima. É mais um grande trabalho de Fernandona.

Por coincidência, quando Belíssima reestreou, a atriz tinha acabado de se despedir de sua personagem na novela O Outro Lado do Paraíso, a bondosa Mercedes, extremo oposto de Bia. “Bia Falcão tem dez anos a menos que Mercedes”, divertiu-se Fernanda Montenegro, ao se recordar desse antigo trabalho, em entrevista recente ao Estado. Antes de Belíssima voltar ao ar, a atriz, junto com o autor e parte do restante do elenco da novela, reviu o primeiro capítulo numa sessão especial, no Rio. “Achei (a novela) tão moderna no relançamento, de uma qualidade muito contemporânea e do ponto de vista do enquadramento, do diálogo.”

A atriz contou ainda que não quis fazer sua Bia Falcão de forma didática. “Foi a primeira maldita que eu fiz, mas eu não quis fazê-la didaticamente: 'eu sou má', com olhar de má. Não, porque, inclusive, o Silvio de Abreu primeiro me disse que ela não era bandida, era uma mulher que lutava por sua alta e extraordinária empresa, e, de repente, no fim da novela, eu pego um revólver e quase mato o elenco inteiro.”

E, depois de todas as maldades, no final, Bia Falcão ainda fica com o garoto de programa bonitão Matheus, vivido por Cauã Reymond, numa suíte de hotel, em Paris. “Ela fica com o rapaz. Fui invejada pelo Brasil inteiro, as mulheres falavam na rua: ‘você se deu bem, hein!'.”