'3%', série brasileira da Netflix, é renovada para a terceira temporada

A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 4, que renovou a série brasileira 3% para uma terceira temporada, que tem previsão estrear no serviço de streaming em 2019.

"Dando seguimento aos eventos do Processo 105, seremos apresentados ao novo mundo da Concha. O que será necessário para esta nova comunidade prosperar?", questiona o anúncio oficial do serviço de streaming.

Ambientada num mundo distópico, em que apenas 3% da população consegue acesso a um lugar com boas condições de vida, 3% se tornou um sucesso não só no País, mas em outros territórios onde a Netflix atua. Apesar de não revelar dados de audiência, a gigante do streaming já elogiou o desempenho da série brasileira para seus acionistas e afirmou que metade das visualizações da primeira temporada vieram de mercados fora do Brasil.

A série, estrelada por Bianca Comparato e João Miguel, foi a primeira produção da Netflix no País, seguida por O Mecanismo, série sobre a Operação Lava-Jato que estreou esse ano e já foi renovada para uma segunda temporada. O serviço de streaming prepara agora a sitcom Samantha!, que estreia em julho, e ainda o drama de época Coisa Mais Linda, a dramédia Ninguém Tá Olhando e Sintonia, uma parceria com o diretor Kondzilla, além da animação Super Drags.