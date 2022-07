Onde assistir às séries que concorrem ao Emmy 2022 no streaming

Os indicados ao prêmio Emmy em 2022 foram anunciados na última terça-feira, 12 (clique aqui para conferir a lista completa). A maioria das produções está disponível para assistir em serviços de streaming, como Netflix, HBO Max, Apple TV+, Paramount+, Amazon Prime Vídeo e Star+. Confira abaixo onde assistir a cada uma.

Serie de Drama

Better Call Saul - Netflix

Euphoria - HBO Max

Ozark - Netflix

Ruptura - Apple TV+

Round 6 - Netflix

Stranger Things - Netflix

Succession - HBO Max

Yellowjackets - Paramount+

Melhor série limitada ou filme

Dopesick - Star+

The Dropout - Star+

Inventando Anna - Netflix

Pam & Tommy - Star+

The White Lotus - HBO Max

Série de comédia

Abbott Elementary - Site da ABC (indisponível no Brasil)

Barry - HBO Max

Curb Your Enthusiasm - HBO Max

Hacks - HBO Max

Maravilhosa Sra. Maisel - Amazon Prime Video

Only Murders In The Building - Star+

Ted Lasso - Apple TV+

What We Do In The Shadows - Star+