Whitney Houston e Notorious B.I.G. são indicados ao Hall da Fama do Rock de 2020

A falecida estrela pop Whitney Houston, o grupo de rock Dave Matthews Band e o artista de hip-hop assassinado The Notorious B.I.G. foram alguns dos nomes anunciados nesta terça-feira para uma possível inclusão no Hall da Fama do Rock & Roll em 2020.

Um total de 16 indicados foram revelados, em gêneros que vão do pop ao rap e da eletrônica ao heavy metal. Entre os outros indicados pela primeira vez estão o cantor de pop rock dos anos 1980 Pat Benatar, o grupo de rock irlandês Thin Lizzy e a banda grunge Soundgarden, cujo vocalista, Chris Cornell, morreu em 2017 – as autoridades consideraram sua morte um suicídio.

Whitney, intérprete de I Will Always Love You que está entre as cantoras mais bem-sucedidas da história, morreu em 2012 ao se afogar na banheira de um hotel aos 48 anos de idade. The Notorious B.I.G. foi assassinado em Los Angeles em 1997.

Os novos membros serão selecionados com base em votos enviados por mais de mil artistas, historiadores e integrantes da indústria musical ao Hall da Fama do Rock & Roll, que tem sede na cidade norte-americana de Cleveland.

O público em geral também pode opinar na internet ou na sede da entidade. Os cinco mais votados serão apresentados como uma cédula única dos fãs entre as centenas de outras cédulas.

Ainda na lista de indicados pela primeira vez em 2020 estão The Doobie Brothers, Motorhead e T-Rex. Os outros que foram indicados antes, mas não chegaram à lista final, são Nine Inch Nails, Depeche Mode, Judas Priest, Kraftwerk, MC5, Rufus featuring Chaka Khan e Todd Rundgren.

Os escolhidos serão anunciados em janeiro e incluídos no Hall da Fama em uma cerimônia em Cleveland em maio.