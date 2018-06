Sting, Emmylou Harris e Zuleyka Rivera irão se apresentar no Grammy

NOVA YORK - O cantor britânico Sting se apresentará na 60.ª edição do Grammy, que ocorrerá no domingo, 28 de janeiro, em Nova York, informou a Academia da Gravação.

+ Veja os indicados ao Grammy 2018

A festa também terá Emmylou Harris, 13 vezes ganhadora do Grammy, e Chris Stapleton, indicado para três categorias com a sua música country. Para acompanhar porto-riquenhos Luis Fonsi e Daddy Yankee, em Despacito — que está concorrendo em três categorias —, a miss universo 2006, que participa do clipe, Zuleyka Rivera, também subirá ao palco.

Conforme anunciou a Academia, os americanos Jon Batiste e Gary Clark Jr. farão uma homenagem a Chuck Berry e Fats Domino, que morreram no ano passado.

A cerimônia de entrega dos prêmios, no Madison Square Garden e com o humorista James Corden como mestre de cerimônias e uma longa lista de artistas, entre eles Miley Cyrus, Elton John, Lady Gaga e Sam Smith.

Os rappers Jay-Z e Kendrick Lamar, com oito e sete indicações, respectivamente, partem como favoritos da noite.