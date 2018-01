'Despacito', Jay-Z e Kendrick Lamar estão entre os indicados ao Grammy 2018

Depois de faturar quatro prêmios no Grammy Latino, a música Despacito, do cantor porto-riquenho Luis Fonsi com Daddy Yankee, conquistou novas indicações na versão principal do Grammy. Por seu remix com Justin Bieber, a canção foi indicada ao prêmio máximo, de gravação do ano. Os indicados foram revelados nesta terça-feira, 28.

Sem artistas feminias, a categoria principal tem ainda as músicas Redbone, de Childish Gambino, The Story of O.J., de Jay-Z, HUMBLE., de Kendrick Lamar, e 24K Magic, de Bruno Mars.

Na categoria de álbum do ano, os indicados foram "Awaken, My Love!", de Childish Gambino, 4:44, de Jay-Z, DAMN., de Kendrick Lamar, Melodrama, de Lorde e 24K Magic, de Bruno Mars.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Enquanto na categoria de gravação do ano, são premiados os produtores, em música do ano, os premiados são os compositores. Nessa categoria, concorrem as músicas Despacito, de Luis Fonsi com Daddy Yankee e Justin Bieber, 4:44, de Jay-Z, Issues, de Julia Michaels, 1-800-273-8255, de Logic com Alessia Cara e Khalid, e That's What I Like, de Bruno Mars.

Com oito indicações ao total, é Jay-Z quem lidera a lista de indicados deste ano. Em seguida, com sete, está Kendrick Lamar.

O grupo de choro Trio Brasileiro recebeu uma indicação na categoria de melhor álbum musical global, por Rosa dos Ventos, disco em parceria com a saxofonista israelense Anat Cohen.

Entre as indicações póstumas, Leonard Cohen, morto em novembro de 2016, recebeu duas, de melhor performance de rock por You Want It Darker e de melhor performance de raiz americana, por Steer Your Way. Já Chris Cornel, morto em maio, também concorre como melhor performance de rock por The Promise. A atriz Carrie Fisher, de Star Wars, morta em dezembro de 2016, também foi lembrada pela versão em áudio do livro Memórias da Princesa: Os Diários de Carrie Fisher.

A 60ª cerimônia de entrega dos prêmios Grammy está marcada para 28 de janeiro de 2018. Confira, abaixo, os principais indicados à premiação:

Gravação do Ano

Despacito, de Luis Fonsi e Justin Bieber

Redbone, de Childish Gambino

The Story of O.J., de Jay-Z

HUMBLE., de Kendrick Lamar

24K Magic, de Bruno Mars

Álbum do Ano

"Awaken, My Love!", de Childish Gambino

4:44, de Jay-Z

DAMN., de Kendrick Lamar

Melodrama, de Lorde

24K Magic, de Bruno Mars

Música do Ano

Despacito, de Luis Fonsi e Justin Bieber

4:44, de Jay-Z

Issues, de Julia Michaels

1-800-273-8255, de Logic com Alessia Cara e Khalid

That's What I Like, de Bruno Mars

Artista Revelação

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Melhor Performance Solo Pop

Love So Soft, de Kelly Clarkson

Praying, de Kesha

Million Reasons, de Lady Gaga

What About Us, de P!nk

Shape Of You, de Ed Sheeran

Melhor Performance em Duo ou Grupo de Pop

Something Just Like This, de The Chainsmokers & Coldplay

Despacito, de Luis Fonsi & Daddy Yankee com Justin Bieber

Thunder, de Imagine Dragons

Feel It Still, de Portugal. The Man

Stay, de Zedd & Alessia Cara

Melhor Álbum Pop Vocal

Kaleidoscope EP, de Coldplay

Lust For Life, de Lana Del Rey

Evolve, de Imagine Dragons

Rainbow, de Kesha

Joanne, de Lady Gaga

÷ (Divide), de Ed Sheeran

Melhor Performance de Rock

You Want It Darker, de Leonard Cohen

The Promise, de Chris Cornell

Run, de Foo Fighters

No Good, de Kaleo

Go To War, de Nothing More

Melhor Música de Rock

Atlas, Rise!, de Metallica

Blood In The Cut, de K.Flay

Go To War, de Nothing More

Run, de Foo Fighters

The Stage, de Avenged Sevenfold

Melhor Álbum de Rock

Emperor Of Sand, de Mastodon

Hardwired...To Self-Destruct, de Metallica

The Stories We Tell Ourselves, de Nothing More

Villains, de Queens Of The Stone Age

A Deeper Understanding, de The War on Drugs

Melhor Álbum de Música Alternativa

Everything Now, de Arcade Fire

Humanz, de Gorillaz

American Dream, de LCD Soundsystem

Pure Comedy, de Josh Tillman

Sleep Well Beast, de The National

A lista completa de indicados ao Grammy 2018 pode ser acessada aqui.