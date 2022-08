Rosalía faz estreia no Brasil e diz ter Elis Regina como ‘inspiração’

Começou a ficar claro que Rosalía faria barulho no Brasil quando seu show em São Paulo foi transferido para o Espaço Unimed (antigo Espaço das Américas), casa com o dobro da capacidade do Tokio Marine Hall, local onde originalmente a apresentação estava marcada. Nesta segunda, 22, a cantora espanhola fez sua estreia no País mostrando sinergia com as 8 mil ‘motomamis’ e ‘motopapis’ brasileiros que lotaram o espaço na zona oeste da capital.

Natural da Catalunha, ela estava em casa. Ganhou o aplauso dos fãs ao dizer que ama Elis Regina. “Ela é uma inspiração para mim. A bossa nova é uma inspiração para mim”, declarou Rosalía, que ainda emendou cantando um trechinho de Águas de Março, clássica composição de Tom Jobim lançada em 1972. “É uma das minhas músicas preferidas.”

Leia Também Elton John divulga trecho de parceria com Britney Spears; ouça

Rosalía chegou ao palco acelerada, ao som potente do motor de uma moto. Conquistou o público de cara ao emendar ‘Saoko’, ‘Candy’ e ‘Bizcochito’, trinca de faixas enérgicas de Motomami, seu álbum mais recente - e de maior sucesso. Em poucos minutos, todos bailavam.

Mas Rosalía também tem momentos de introspecção. Para a hispânica parece fácil sair do drama milimetricamente calculado à ironia improvisada em poucos instantes.

Ela é capaz de fazer emocionar com canções como Dolerme, Sakura e De Plata. Nesta última, a própria cantora foi às lágrimas enquanto cantava. Era nesses momentos de quietude e contemplação do público que a capacidade vocal da cantora ficava mais evidente.

Do choro para o riso ‘safado’ no canto da boca, basta um pulo. Para despejar os versos de Hentai, música com forte teor sexual, ela traz um combo de deboche: o piano, o telão com uma imagem de fundo bucólico e a voz suave. “Quero montar em você // como em minha bicicleta // apaixonada por sua pistola”, canta num tom quase angelical.

Mas quem foi ao show queria mesmo ouvir um hit específico. Despechá foi lançada durante os shows da Motomami World Tour e se tornou um fenômeno orgânico ao viralizar nas redes sociais. O clipe, lançado há duas semanas, tem mais de 30 milhões de visualizações no YouTube, e a canção se aproxima das 100 milhões de execuções no Spotify. Sem dúvidas, é uma das músicas do ano.

Até por esse status, merecia mais destaque no show. O ato de Despechá, quase na reta final, veio emendado em um cover de Gasolina, hit de Daddy Yankee, e a canção de menos de 3 minutos não foi performada na íntegra. Quem queria ouvir ‘voy a 180, porque soy una racineta’ talvez possa ter se frustrado. Um detalhe, no entanto, muito pequeno de um show extremamente coeso.

Rosalía, em português e com pão de queijo

Misturando inglês e espanhol nas interações, Rosalía ainda arriscou a língua do público em muitos momentos da apresentação. “Obrigado por me dar tanto amor. Sou uma 'motomami' que fala português”, brincou. Bandeira, boné, faixa. Quem estava mais próximo do palco atirava o que podia para presentear a cantora, que fez questão de recolher seus ‘regalos’.

Antes do show, a equipe de segurança chegou a fazer um pedido inusitado: que os fãs não levassem capacetes. Mas o acessório não se fez necessário para que o público mostrasse sua paixão pela cantora. ‘Motomami’ estava nas camisetas, nas jaquetas de motociclista, nas maquiagens, nos penteados. Até no jeito de mascar o chiclete. Por uma noite, todos queriam ser como Rosalía.

Entre as referências ao Brasil, ela se derreteu em declarações de amor ao pão de queijo. “Comi uma bandeja inteira hoje”, revelou, para o riso do público. A artista ainda fez o passo do quadradinho do funk em Yo x Ti, Tu x Mi, parceria com o portorriquenho Ozuna. E mostrou que estava por dentro até mesmo dos memes brasileiros, quando levou o público ao delírio ao dizer um simples… ‘abafa’.

Após seu único show no País, Rosalía já embarca nesta terça para a Argentina, onde canta na próxima quinta, 25. No palco por duas horas, em uma noite fria de uma segunda-feira paulistana, a espanhola deixou a impressão de que cabia fazer mais por aqui. “Vou voltar ao Brasil”, ela prometeu durante sua performance.