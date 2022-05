Show de Rosalía muda para novo endereço em São Paulo

A apresentação da cantora catalã Rosalía em São Paulo não será mais na casa Tokio Marine Hall (ex-Tom Brasil), como foi anunciado originalmente. Sua turnê mundial MOTOMANI, na qual ela mostra as canções do álbum lançado recentemente, com o mesmo nome, foi transferido para o bem mais espaçoso Espaço das Américas, preservando a mesma e única data de 22 de agosto. Os ingressos já vendidos para o ex-endereço seguem valendo para o novo. Rosalía chega em um instante que pode ser considerado de auge em seus oito anos de carreira. O álbum novo não é uma unanimidade entre fãs mais exigentes se comparado aos anteriores e mais ibéricos Los Ángeles (2017) e El Mal Querer (2018), mas vem pronto para entregar aos algoritmos o que eles mais procuram.

Leia Também Rosalía está animada em passar pelo Brasil

MOTOMANI Tour vai passar por 15 países em 47 shows. Por aqui, os preços estão entre R$ 240 (meia entrada na pista) a R$ 750 (inteira de camarote). O novo lote de ingressos começou a ser vendido a partir das 12h desta quarta-feira (4) no site oficial do Espaço das Américas. A bilheteria física da casa abriu as vendas às 13h. A aparição de Rosalía com o álbum Los Ángeles trouxe para o caldo que engrossava em meados dos anos 10 um horizonte latino-europeu que parecia de fora da revolução dos latino-americanos. Ninguém por este lado do oceano olhava para o flamenco quando ela surgiu cantando Si Tu Supieras Compañero, assombrosamente original e corajosa. Há violões espanhóis em longas introduções, como em Nos Quedamos Solitos, rasqueados catalães em Catalina, sentimentos profundos em Te Venero e mais violões em El Redentor. Um ano depois, com El Mal Querer, ela parecia dar um passo adiante, saindo das zonas de sombra do espetacular álbum de estreia para entrar em outro universos. Entram então mais produções, mais auto tune, mais estúdio, e, talvez, menos Espanha. Ainda assim, a coleção de oito Grammys latinos não parece desprezível. Por mais que Rosalía aparente estar se distanciando das origens, ou as conectando com as demandas dos algoritmos, ela ainda se trata de um fenômeno. E canta, e dança, demais.

SERVIÇO – ROSALÍA

Data: 22 de agosto de 2022 (segunda-feira)

Abertura dos portões: 19h30

Horário do show: 21h30

Local: Espaço das Américas

Endereço: R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo - SP

Ingressos: a partir de R$ 240

Classificação etária: 16 anos.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

BILHETERIA OFICIAL - SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO - SÃO PAULO

Espaço das Américas

Endereço: Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo/ SP

Funcionamento: Dia 04/05 - Das 13h às 17h - SUJEITO À DISPONIBILIDADE | a partir do dia 05/05 das

10h às 17h - SUJEITO À DISPONIBILIDADE

Não há funcionamento aos domingos e feriados. Em dias de eventos, a bilheteria só funciona para o

evento do dia.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o www.eventim.com.br/

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

MEIA-ENTRADA

Todas informações no link: https://www.eventim.com.br/meiaentrada