Quarentena de Ivete Sangalo é uma das mais produtivas entre artistas

Nenhum outro artista parece estar em atividade tão intensa quanto Ivete Sangalo nesses dias de Quarentena. Desde sua live caseira, quando apareceu ao lado do marido e do filho de pijamas cantando e dançando em sua cozinha, Ivete vem criando conteúdo a sua carreira sozinha ou ao lado de outros artistas. Hoje, sexta (15), ela reaparece em dois vídeos novos ao mesmo tempo, feitos com dois artistas diferentes e devidamente gravados sob regime de distanciamento social.

Os cantores que aparecem com ela em tela dividida são os paulistas Jão e Vitão. Jão, de Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, já teve sete músicas emplacadas no TOP 200 do Spotify Brasil e lançou discos em 2018, Lobos, e em 2019, Anti-Herói. Sua participação aproxima Ivete de um romantismo dissidente do sertanejo pop que ela visitou poucas vezes na carreira. Já Vitão, 20 anos, tem dado passos largos desde que lançou, em janeiro, o álbum de estreia Ouro. Ele não chega a ser um rapper, mas usa beats e arranjos muitas vezes setentistas. Ivete contrasta a seu lado ao aparecer sobre um fundo de balada, luzes e cores, enquanto Vitão canta à frente de um fundo preto.

Além do lançamento duplo, Ivete vai participar também, nesta sexta (15), de uma live especial da Disney que vai juntar nomes grandes, a partir das 21h. A live Rádio Disney: #SeparadosMasJuntos vai ao ar tanto na estação de rádio do estúdio quando nos canais pagos Disney Channel, Disney Jr, Disney XD, FOX Channel, FX, FOX life, ESPN e NatGeo, além dos sites da Disney Brasil e da Rádio Disney. Ivete vai fazer a apresentação ao lado de Rogério Flausino. Dentre os nomes, haverá participações de Anitta, Michel Teló, Claudia Leitte, Vitor Kley, Felipe Araújo, Dinho Ouro Preto, Anavitória, Thiaguinho, Yasmin Santos, Samuel Rosa, Projota, Dilsinho, Banda Melim, Di Ferrero e o colombiano Sebastian Yatra.