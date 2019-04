Madonna divulga música ‘Medellin’, parceria com Maluma

A cantora Madonna divulgou nesta quarta-feira (17) o primeiro single de seu novo álbum, ‘Madame X’, ainda sem data de lançamento. A faixa Medellin foi composta em parceria com o colombiano Maluma. O single pode ser escutado na plataforma iTunes.

Sucessor de Rebel Heart (2015), Madame X começou a ser produzido há mais de um ano. O nome do álbum foi anunciado no último domingo (14), no Instagram oficial da cantora. "Decidi chamar meu álbum de Madame X. Uma agente secreta viajando ao redor do mundo, trocando sua identidade, lutando por liberdade, trazendo luz a lugares sombrios", diz Madonna em vídeo publicado na plataforma.

O iTunes dos Estados Unidos divulgou ontem a capa e a tracklist do disco. Entre as colaborações, estão Swae Lee, Quavo e Anitta. Maluma ainda estará em mais uma faixa do disco, Bitch I’m Loca. O trabalho conta ainda com a participação dos produtores Mirwais Ahmadzai e Diplo.

Ouça a faixa Medellin:

Confira a tracklist do álbum “Madame X”:

1. Medellín (com Maluma)

(Madonna Ciccone, Mirwais Ahmadzai, Maluma Londono & Barrera)

2. Dark Ballet

(Madonna Ciccone & Mirwais Ahmadzai)

3. God Control

(Madonna Ciccone & Mirwais Ahmadzai)

4. Future (feat. Quavo)

(Madonna Ciccone, Thomas Pentz, Brittany Talia Hazzard & Quavious Keyate Marshall)

5. Batuka

(Madonna Ciccone, Banda & Mirwais Ahmadzai)

6. Killers Who Are Partying

(Madonna Ciccone & Mirwais Ahmadzai)

7. Crave (feat. Swae Lee)

(Madonna Ciccone, Khalif Malik Ibn Shaman Brown & Brittany Talia Hazzard)

8. Crazy

(Jason Evigan, Madonna Ciccone & Brittany Talia Hazzard)

9. Come Alive

(Jeff Bhasker, Madonna Ciccone & Brittany Talia Hazzard)

10. Extreme Occident

(Madonna Ciccone & Mirwais Ahmadzai)

11. Faz Gostoso (feat. Anitta)

(Carmo, Nuno, Oliveira, Seabra, Vieira, Rodrigues & Madonna Ciccone)

12. Bitch I'm Loca (feat. Maluma)

(Madonna Ciccone, L. D'Elia, Maluma Londono, Barrera, JAMES, Rodriguez & Stiven Rojas)

13. I Don't Search I Find

(Madonna Ciccone & Mirwais Ahmadzai)

14. Looking For Mercy

(Madonna Ciccone & Brittany Talia Hazzard)