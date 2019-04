'Isto parece incrível, ainda não posso acreditar', diz Maluma sobre parceria com Madonna

Madonna divulgou nas últimas horas no Instagram a capa do single Medellín, que estará em seu novo álbum de estúdio, Madame X, e que conta com colaboração de Maluma.

A faixa, segundo o post, será disponibilizada nos serviços de streaming nesta quarta-feira, 17.

Também nas redes sociais, Maluma comemorou a parceria com a rainha do pop em Medellín.

"Isto parece incrível, ainda não posso acreditar, mas sim é uma realidade!! Em 17 de abril lançaremos a nossa música #Medellín", disse.

Madame X será o 14° álbum de estúdio de Madonna e será lançado quatro anos depois do mais recente, Rebel Heart.