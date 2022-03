Lollapalooza 2022: A$AP Rocky leva festival ao delírio com show frenético

Atrasado, A$AP Rocky iniciou o seu show no Lollapalooza Brasil 2022 às 20h30 em uma explosão – literal, de energia e pirotecnia, com a multidão vindo abaixo em um mix de muito fogo e fumaça.

Leia Também Em show com convidados, Emicida homenageia Taylor Hawkins

No setlist, o rapper agradou cantando Praise The Lord (Da Shine), A$AP Forever e Pick It Up. As imagens reproduzidas nos telões do palco acompanhavam os hits de A$AP, com destaque para a cor amarela, que refletia no público do show.

Antes da apresentação, a plateia se mostrava ansiosa a cada movimentação no palco. A$AP chegou a distribuir água para o público na grade. Em outro palco, durante o show do rapper brasileiro Emicida, houve relatos de ocorrências médicas causadas pelo calor.