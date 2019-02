Grammy 2019 premia Childish Gambino e Kacey Musgraves; veja a lista de vencedores

Na noite deste domingo, 10, aconteceu no Staples Center, em Los Angeles, a 61.ª cerimônia do Grammy, o maior prêmio da música mundial, entregue pela Academia de Artes de Gravação Nacional dos EUA, ou Naras, na sigla em inglês.

No Grammy 2019, o rapper Kendrick Lamar , que liderava as indicações, concorrendo em oito categorias, conquistou apenas um troféu, de melhor performance de rap, por King's Dead - e num empate com Bubblin, de Anderson .Paak. Ele concorria ao principal prêmio da noite, de álbum do ano, por ser o responsável pela trilha sonora de Pantera Negra, mas o prêmio ficou com Kacey Musgraves, pelo disco Golden Hour. Drake (Scorpion), Cardi B (Invasion of Privacy), Brandi Carlile (By The Way, I Forgive You), H.E.R. (H.E.R.), Post Malone (Beerpongs & Bentleys) e Janelle Monáe (Dirty Computer) também estavam indicados.

Musgraves venceu ainda em mais três categorias e se tornou a maior vitoriosa da noite. Ela conquistou os prêmios de melhor álbum de country, também por Golden Hour, melhor música country, por Space Cowboy, e melhor performance country solo, por Butterflies.

Mesmo sem ter ido à premiação, o rapper Childish Gambino também venceu quatro prêmios, de gravação do ano, música do ano, melhor performance de rap cantado e melhor clipe musical por This Is America. Ele concorria ainda por melhor música de R&B com Feels Like Summer, mas perdeu para Boo'd Up, de Ella Mai.

Por ter o número grande de 84 categorias, o Grammy revelou, antes mesmo da premiação transmitida na TV, os vencedores de alguns dos prêmios da noite. A cantora Ariana Grande no Grammy, depois de seis indicações ao longo da carreira, este ano ela levou seu primeiro troféu pelo disco Sweetener (2018), na categoria de melhor álbum vocal pop.

Já a cantora Lady Gaga começou a cerimônia já com dois troféus na mão, de melhor performance solo pela música Joanne (Where Do You Think You're Goin'?), versão acústica para a música original lançada no álbum Joanne (2016), e também como melhor música escrita para mídia visual, por Shallow, em parceria com Bradley Cooper, da trilha sonora do filme Nasce Uma Estrela. Depois de iniciada a premiação, Lady Gaga e Bradley Cooper venceram mais um prêmio com Shallow, de melhor performance pop de duo ou grupo.

Outra cantora pop que se destacou na premiação foi a britânica Dua Lipa, que depois de se apresentar com St. Vincent, mal descansou e já voltou ao palco para receber o troféu de melhor artista novo. Ela desbancou a favorita, H.E.R., que ficou com os prêmios de melhor álbum de R&B, por H.E.R. (2017), e melhor performance de R&B por Best Part, sua parceria com Daniel Caesar.

A apresentação da cerimônia ficou a cargo da cantora Alicia Keys, que, para abrir os trabalhos, chamou ao palco para o discurso de abertura a ex-primeira-dama dos EUA, Michelle Obama, e também Lady Gaga, Jada Pikett-Smith e Jennifer Lopez.

Confira a lista com os principais vencedores

Álbum do ano

Golden Hour - Kacey Musgraves

Gravação do ano

This Is America - Donald Glover & Ludwig Goransson, produtores; Derek "MixedByAli" Ali, Riley Mackin & Shaan Singh, engenheiros de mixagem; Mike Bozzi, masterização (gravada por Childish Gambino)

Melhor artista novo

Dua Lipa

Melhor álbum de rap

Invasion of Privacy - Cardi B

Melhor álbum de R&B

H.E.R. - H.E.R.

Melhor canção de rap

God's Plan - Aubrey Drake Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron LaTour, Matthew Samuels & Noah Shebib, compositores (gravada por Drake)

Melhor álbum country

Golden Hour - Kacey Musgraves

Música do ano

This Is America - Childish Gambino

Melhor performance pop de duo ou grupo

Shallow - Lady Gaga & Bradley Cooper

Melhor performance pop solo

Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) - Lady Gaga

Melhor álbum pop vocal

Sweetener - Ariana Grande

Melhor álbum de pop vocal tradicional

My Way - Willie Nelson

Melhor gravação Dance

Electricity - Jarami, Alex Metric, Riton & Silk City, produtores; Josh Gudwin, mixer (gravada por Silk City & Dua Lipa Featuring Diplo & Mark Ronson)

Melhor álbum Dance/eletrônico

Woman Worldwide - Justice

Melhor álbum contemporâneo instrumental

Steve Gadd Band - Steve Gadd Band

Melhor performance rock

When Bad Does Good - Chris Cornell

Melhor performance de metal

Electric Messiah - High On Fire

Melhor canção de rock

Masseduction - Jack Antonoff & Annie Clark, compositores (gravada por St. Vincent)

Melhor álbum de rock

From The Fires - Greta Van Fleet

Melhor álbum de música alternativa

Colors - Beck

Melhor performance de R&B

Best Part - H.E.R. Feat. Daniel Caesar

Melhor performance de R&B tradicional

Bet Ain't Worth The Hand - Leon Bridges

How Deep Is Your Love - PJ Morton Featuring Yebba

Melhor música de R&B

Boo'd Up - Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, compositores (gravada por Ella Mai)

Melhor álbum urbano contemporâneo

Everything Is Love - The Carters

Melhor performance de rap

King's Dead - Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

Bubblin - Anderson .Paak

Melhor performance de rap cantado

This Is America - Childish Gambino

Melhor performance solo de country

Butterflies - Kacey Musgraves

Melhor performance de duo ou grupo country

Tequila - Dan + Shay

Melhor canção country

Space Cowboy - Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves, compositores (gravada por Kacey Musgraves)

Melhor compilação para mídia visual

The Greatest Showman - Hugh Jackman (& Various Artists)

Melhor trilha sonora para mídia visual

Black Panther - Ludwig Göransson

Melhor canção escrita para mídia visual

Shallow - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt, compositores (gravada por Lady Gaga & Bradley Cooper)

Produtor do ano, não clássico

Pharrell Williams

Melhor clipe musical

This Is America - Childish Gambino

Veja a lista completa com os indicados e vencedores das 84 categorias do Grammy 2019 no site oficial da premiação.