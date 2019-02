Michelle Obama abre o Grammy 2019 com discurso sobre música

A ex-primeira-dama dos EUA, Michelle Obama, foi uma das convidadas para a abertura da 61.ª cerimônia do Grammy, a maior premiação da música mundial.

Este ano, a cantora Alicia Keys é a responsável pela apresentação da cerimônia. Em seu discurso de abertura, chamou ao palco Michelle e as artistas Lady Gaga, Jada Pinkett-Smith e Jennifer Lopez.

As cinco falaram, brevemente, sobre a importância da música. "Seja country, rap ou rock, música nos ajuda a dividir, seja nossa dignidade ou dor, nossa esperança ou alegria", disse Obama. "Nos permite ouvir uns aos outros e convidar os outros a entrar. Música nos mostra tudo o que importa. Toda história, toda voz, em toda nota de cada canção."

Logo após descer do palco, a cantora Lady Gaga já teve que retornar. Ela venceu o primeiro prêmio entregue na transmissão televisiva, o de melhor performance pop de duo ou grupo, por Shallow, sua música com Bradley Cooper da trilha sonora do filme Nasce Uma Estrela. Em seu discurso, falou sobre a importância do tema da saúde mental, abordada no longa, e agradeceu ao seu diretor no filme e parceiro na música, Cooper, que estava em Londres representando o filme na premiação BAFTA.