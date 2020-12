Finneas e sua emocionante odisséia para chegar a James Bond

NOVA YORK - O caminho para Billie Eilish e Finneas conseguirem ter o sinal verde para compor o tema do próximo filme de James Bond foi tão emocionante como assistir ao novo filme do 007 repleto de ação no cinema.

“Dissemos à nossa equipe: ‘se alguém conhecer alguém que conhece alguém, só os faça saber que ficaríamos encantados em compor a música para o filme’”, disse Finneas. “Sempre desejamos compor uma música para James Bond”.

Os irmãos se reuniram depois com um produtor do filme que os autorizou a lerem o roteiro do filme. Como estavam no Texas para dar alguns shows no Austin City Limits, festival que se realiza anualmente na cidade, eles compuseram e gravaram No Time to Die dentro do prazo que tinham para entregar a composição.

“Tenho um estúdio móvel e comecei a tocar a parte do piano e achei que estava muito boa. Em alguns dias compusemos a música, gravamos a parte vocal e enviamos. Isto foi em outubro de 2019. Esperamos, impacientes, por um bom tempo. Muita gente teria de dar sua aprovação”.

Finneas e Eilish finalmente receberam um telefonema de Hans Zimmer, que os convidou a irem a Londres, verem o filme e gravarem o tema com uma orquestra.

“Foi uma semana intensa. Fomos a Londres. E lá nos encontramos com Barbara Broccoli (produtora de cinema), o diretor Cary (Joji Fukunaga), que ficou meu amigo, e Hans. E também com o diretor musical, Stephen Lipson, além de uma orquestra de 70 músicos na Air Studios. E eu me perguntava: “conseguimos o trabalho? Vão usar nossa música?”. Basicamente, não sabíamos se iriam usá-la ou não até que foi anunciado que seria a nossa composição”.

“Não os culpo, acho que eles querem o melhor para o filme. Querem se certificar de que todos fiquem totalmente satisfeitos. Creio que esta é uma boa maneira de garantir que tudo corra bem. Realmente tudo aconteceu no último minuto e foi muito estressante. Foi um processo longo”.

No Time to Die foi lançada em fevereiro embora a estreia do filme tenha sido adiada para abril de 2021 devido à pandemia. O tema ocupou o 16º lugar na lista da Billboard 100 e é candidata ao Grammy de melhor música para uma mídia audiovisual, cuja cerimônia será em 31 de janeiro.

Finneas e Eilish também são indicados ao prêmio de música e gravação do ano por Everything I Wanted, sobre sua relação como irmãos e a sua dedicação recíproca. As novas indicações chegam quase um ano depois da dupla conquistar 11 Grammys em conjunto na premiação de 2020. “É gratificante e maravilhoso, e é difícil de expressar o quão importante é isto para mim”, disse Finneas, referindo-se às indicações.

“No período que se seguiu senti muita coisa. Só o fato de ser indicado é realmente maravilhoso. De algum modo ganhar, embora seja uma grande honra e um fato inspirador, não é tão bom como ser indicado devido ao grupo dos que concorrem. No ano passado havia muitos discos na categoria de álbum do ano que eu pessoalmente gostava demais e o fato de o meu estar entre eles para mim foi algo incrível. Minha sensação foi no sentido de que ‘não sou melhor. Gosto de todos esses álbuns. Qualquer um deles merece este prêmio’”.

“Basicamente, vemos isto este ano com The Weeknd - cada ano há um artista ou dois, ou muitos, que não são reconhecidos como merecem. É complicado. Acho que, com base nessa métrica, prêmios como o Grammy, o Oscar, ou os AMAs, devem ser encarados com uma certa reserva porque o fato de After Hours (de The Weeknd) não ter sido escolhido o álbum do ano isso não o torna menos impressionante.

Tradução de Terezinha Martino