Confira estreias de cinema que foram adiadas por causa do coronavírus

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

A área cinematográfica também está sentindo os efeitos da crise relativa a pandemia do coronavírus. Muitos lançamentos foram adiados e gravações chegaram a ser interrompidas. Tudo está valendo para tentar impedir uma catástrofe ainda maior por causa do vírus Covid-19 e, para isso, é necessário o distanciamento social imediato.

Entre as estreias previstas para os próximos meses, veja alguns filmes que tiveram data de lançamento adiadas, como é caso de Mulan, 007 - Sem Tempo para Morrer e o documentário sobre o diretor Hector Babenco.

Babenco - Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou

O premiado documentário de Barbara Paz sobre o cineasta Hector Babenco é um dos filmes que teve estreia adiada por causa do coronavírus.

De Perto Ela Não É Normal

Dirigida por Cininha de Paula e protagonizada por Suzana Pires, comédia também adiou àestreia nos cinema devido a pandemia do coronavírus.

Mulan

A versão em live-action da animação da Disney teve estreia adiada, sem data prevista para novo lançamento.

Três Verões

Dirigido por Sandra Kogut e com Regina Casé como protagonista, filme foi estava agendado para estava programado para estrear no dia 19 e de março, mas foi adiado, sem data prevista para entrar em circuito

007 - Sem Tempo Para Morrer

O novo filme da Franqui James Bond teve a estreia mundial adiada de abril para o dia 19 novembro deste ano. Dirigido por Cary J. Fukunaga, este é o quinto da saga protagonizado por Daniel Craig

No Gogó do Paulinho

A comédia nacional com Maurício Manfrini e Cacau Protásio, dirigida por Roberto Santucci, teve lançamento adiado, mas com expectativa de chegar aos cinemas ainda este ano.

Um Lugar Silencioso - Parte 2

A aguardada segunda parte do suspense escrito e dirigido por John Krasinski também terá de esperar para chegar aos cinema. ]

A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou meus Pais

O lançamento dos dois filmes baseados no caso Richthofen também seguem as recomendações de saúde e adiam estreia.

Trolls 2

A Universal Pictures anunciou que a animação teve data de estreia adiada.

Aos Olhos de Ernesto

O filme de Ana Luiza Azevedo com o ator uruguaio Jorge Bolani como protagonista teve estreia adiada. Na trama, um ex-fotógrafo tenta se reinventar enfrentando os desafios e limitações da idade avançada.

Eu Sinto Muito

Filme que aborda a questão de transtornos sociais, dirigido por Cristiano Vieira e com Juliana Schalch e Rocco Pitanga no elenco, também teve estreia adiada.

Desafio de um Campeão

Filme italiano sobre um jogador de futebol imprevisível e o professor contratado para educá-lo deve chegar somente em outubro. Protagonizado por Andrea Carpenzano e Stefano Accorsi, tem direção de Leonardo D'Agostini.

Velozes e Furiosos 9

O novo filme da saga protagonizda por Vin Diesel adiou sua estreia, devendo ganhar nova data somente ano que vem. Provavelment em 2 de abril de 2021

Gravações interrompidas

Missão Impossível 7

As gravações do sétimo longa-metragem da franquia protagonizada por Tom Cruise foram interrompidas, principalmente porque o trabalho estava em andamento em Veneza, na Itália, país que enfrenta o ápice da infestação do covid-19.

Matrix 4

O novo filme da saga de ficção científica protagonizada por Keanu Reeves teve as gravações encerradas por causa do coronavírus.

A Pequena Sereia

Outra grande aposta da Disney, o live-action da animação teve suas gravações interrompidas. A direção está sob o comando de Rob Marshall e tem Halle Bailey no papel da Pequena Sereia.