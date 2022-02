Erasmo Carlos lança álbum com releitura de músicas da Jovem Guarda; ouça

Erasmo Carlos lançou um novo álbum, O Futuro Pertence À... Jovem Guarda, na última sexta-feira, 4. Ao todo, são oito releituras de sucessos da época da Jovem Guarda que ficaram marcados na voz de outros cantores.

“Estou maravilhado, bicho! São músicas que eu sempre ouvi. Eu e minha banda, que é maravilhosa, esquecemos os arranjos antigos. É tudo novo, contemporâneo, com sintetizadores, vocais bonitos. Regravei dignamente essas canções”, disse o cantor em entrevista ao Estadão em 2021 a respeito do álbum que tem direção artística de Marcus Preto e produção de Pupillo, a mesma dupla que pilotou o trabalho anterior do cantor, O Amor É Isso, lançado em 2018. Mais para frente, o trabalho será lançado em vinil.

O material foi disponibilizado em plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Tidal e YouTube Music.

As músicas escolhidas foram Nasci Para Chorar, popularizada na versão de Roberto Carlos, O Ritmo da Chuva (Demétrius), Alguém Na Multidão (Golden Boys), O Tijolinho (Bobby de Carlo), Esqueça (Roberto Carlos), A Volta (Os Vips), Devolva-Me (Leno e Lilian) e O Bom (Eduardo Araújo).

Meu album saiu… Que Deus proteja ele. Vamos cuidar das novas gerações. Eles são a nossa Jovem Guarda! Ouça agora em todas as plataformas digitais link https://t.co/IjFvzIHfSy pic.twitter.com/qv5tmryae5 — Erasmo Carlos (@ErasmoCarlosBR) February 4, 2022

Algumas canções também são conhecidas do público por versões mais recentes, como Devolva-Me por Adriana Calcanhotto e A Volta, por Roberto Carlos, tema do personagem Jatobá (Marcos Frota) na novela América (2005).

Ouça abaixo as músicas do álbum O Futuro Pertence À... Jovem Guarda, de Erasmo Carlos, e também os clássicos que originaram as novas versões.

Nasci Pra Chorar O Ritmo da Chuva Alguém Na Multidão O Tijolinho Esqueça A Volta Devolva-Me O Bom