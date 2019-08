As 7 músicas mais importantes de Michael Jackson

Se estivesse vivo, Michael Jackson completaria 61 anos nesta quinta-feira, 29. Acusado de abuso sexual, o músico polariza o universo da música: para os que o amam, colocou sozinho a música pop em patamares numéricos nunca atingidos e se tornou o artista mais completo de sua era; para os que o odeiam, destruiu a vida dos então garotos Wade Robson e James Safechuck.

O Caderno 2 listou as 7 músicas mais importantes da carreira de Michael Jackson. Confira:

I Want You Back - 1969

Primeiro hit da carreira de Michael Jackson, I Want You Back foi gravada pelo grupo Jackson 5 quando o artista tinha apenas 11 anos. Michael foi uma revelação, pedindo 'one more chance' (mais uma chance) com sua intensidade juvenil.

Billie Jean - 1982

Parte do álbum Thriller, Billie Jean foi baseada em uma experiência real de Michael Jackson com uma fã que afirmava ter filhos gêmeos do cantor. A faixa tem uma bateria memorável – cortesia da produção de Quincy Jones – e uma linha de baixo bastante suja.

Beat It - 1983

Jackson se juntou ao lendário guitarrista Eddie Van Halen para compor Beat It, single ousado que mescla R&B, pop e rock. O hit influenciou gerações de músicos.

Thriller - 1984

Dona do clipe mais conhecido de Michael Jackson, Thriller retrata um período bastante conturbado na vida pessoal do cantor: seus pais ameaçavam divórcio e ele enfrentava uma grande exposição na mídia. O clipe se tornou um clássico da história da música.

Man In The Mirror - 1988

Uma das músicas de Jackson mais aclamadas pela crítica, Man In The Mirror mostra a preocupação de um homem que precisa mudar de vida. O coro gospel é um destaque à parte.

Black Or White - 1991

Unindo ritmos tão distintos como hard rock, dance, pop e rap, Michael Jackson conquistou todas as rádios com o hit Black Or White, do álbum Dangerous. A música se tornou o segundo maior sucesso de Michael, perdendo apenas para Billie Jean.

They Don't Care About Us - 1995

Quarto single do álbum HIStory, They Don't Care About Us foi uma das músicas mais polêmicas de Michael. Considerado um hino contra as injustiças sociais, o hit traz batidas de reggae e hip-hop. O clipe, de 1996, foi gravado no Brasil, em parceria com o grupo baiano Olodum.