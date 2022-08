Além de série animada, Mundo Bita faz homenagem a Caetano Veloso e apresenta espetáculo teatral

No mês de aniversário de Caetano Veloso, o Mundo Bita, que acaba de estrear sua primeira série animada no Cartoonito e na HBO Max, vai homenagear o cantor e compositor baiano regravando mais uma de suas músicas. Dessa vez a escolhida foi Lua de São Jorge, lançada por Caetano em 1979.

No clipe, que estreia no Youtube do Mundo Bita dia 05 de agosto, dois dias antes do aniversário do baiano, a versão animada de Caetano se junta a Lila, Dan, Tito, Pepe Plot e o amigão de bigode laranja para uma incrível e divertida jornada.

A parceria faz parte do projeto Rádio Bita - Especial Caetano Veloso 80 anos e celebra também o que o Mundo Bita encara como a sua principal missão: desempenhar um papel importante para o desenvolvimento infantil e levar conteúdo cultural de qualidade para todas as famílias. Partindo dessa ideia, outros grandes nomes já foram homenageados como Alceu Valença, Djavan, Lulu Santos e Carlinhos Brown.

Na história dessa nova animação, Pepe Plot, um pequeno alienígena que mora no Mundo Bita, tem problemas com a sua nave e acaba caindo na Lua. Ele logo pede socorro para Caetano, que no mesmo instante chama o Bita e toda a turminha para essa missão. Juntos, eles precisam descobrir uma forma de subir até o céu e resgatar Pepe. Depois de várias tentativas frustradas, os amigos conseguem chegar até a Lua e consertar a nave.

"Nós, do Mundo Bita, sentimos que comemorar o aniversário desse mestre com um lançamento é como realizar o sonho de chegar até a Lua. Algo grandioso, emocionante e inesquecível”, conta Chaps Melo, um dos criadores do Mundo Bita.

No teatro também

O fenômeno da internet também vai ocupar mais uma vez os palcos paulistanos, na reabertura do Teatro Bravos. Bita e os Animais - O Espetáculo será apresentado durante dois fins de semana, 13, 14, 20 e 21 de agosto.

O espetáculo dirigido por Maurício Vogue é uma realização da parceria entre a Cia. Regina Vogue e da Mr. Plot, produtora responsável pela criação do conteúdo Mundo Bita. Bita e os Animais - O Espetáculo é baseado nas animações do primeiro álbum do Mundo Bita, que recebeu o prêmio de DVD de Platina pela Sony Music e teve mais de 2 bilhões de visualizações na internet. O espetáculo já percorreu diversas cidades como Florianópolis, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília, atingindo mais de 100 mil espectadores. Agora volta a São Paulo em curta temporada.