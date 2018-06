Álbum perdido de John Coltrane será relançado mais de 50 anos depois

Perdidas por mais de 50 anos, gravações inéditas da lenda do jazz John Coltrane e seu quarteto ressurgiram e serão lançadas como um álbum póstumo em 29 de junho.

O disco Both Directions at Once: The Lost Album terá sete temas gravados em 1963 por Coltrane e seu quarteto habitual: Jimmy Garrison no baixo, Elvin Jones na bateria e McCoy Tyner no piano, além de Coltrane no saxofone, anunciou a gravadora nova-iorquina Impulse! Records nesta sexta-feira, 8.

Os músicos gravaram essas canções em um estúdio de Nova Jersey, para onde voltaram um ano depois, no fim de 1964, para criar o clássico de Coltrane A Love Supreme, muitas vezes qualificado como um dos melhores álbuns de jazz de todos os tempos.

As gravações perdidas foram descobertas pela família da primeira esposa de Coltrane, Juanita Naima Coltrane, que as havia mantido na casa da família no Queens.

Duas das músicas do próximo álbum nunca foram ouvidas e incluem Coltrane tocando saxofone soprano, não o tenor, pelo qual era mais conhecido.

As gravações também incluem uma versão alternativa de Impressions, uma de suas composições mais conhecidas.

Coltrane, que morreu em 1967 de câncer, ficou na vanguarda do movimento do free jazz, que se distanciou dos limites convencionais da música para impulsionar a experimentação e o improviso.