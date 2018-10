Primeira adaptação em quadrinhos de ‘A Revolução dos Bichos’ atualiza legado de George Orwell

Um dos slogans mais famosos de Donald Trump foi adaptado e virou meme na internet: “Make Orwell Fiction Again” (“Façam Orwell ser ficção novamente”) atualiza o legado do escritor inglês George Orwell (1903-1950) contra posições autoritárias. A mensagem contra o totalitarismo é o que está por trás de A Revolução dos Bichos, clássico romance de 1945, que ganha sua primeira versão global em quadrinhos agora, no Brasil – feita pelo artista gaúcho Odyr, com o texto de Orwell traduzido por Heitor Aquino Ferreira. Para quem ainda não entendeu, agora está desenhado.

O livro foi negociado pela Companhia das Letras com a agência do espólio do escritor, geralmente refratário a esse tipo de projeto. A editora apresentou rascunhos de Odyr, um projeto editorial e conseguiu os direitos. Também acertou de negociar com outros países. A Penguin Random House vai publicar o livro na Inglaterra e na Espanha, a Houghton Mifflin Harcourt leva o trabalho para os EUA e a Mondadori na Itália.

“Não posso revelar as somas, mas foram valores altos”, diz o publisher da Companhia das Letras, Otávio Marques da Costa. “Ter uma edição americana significa que vai haver um investimento grande, escolar e de divulgação, tem muito potencial.”

A editora também fechou o contrato para a produção de uma adaptação de 1984 – o quadrinista ainda não foi definido.

Resumo rápido de A Revolução dos Bichos: os animais da Granja do Solar, cansados da exploração e da vida miserável imposta pelos humanos donos da fazenda, se rebelam e criam um novo sistema de governo, mais igualitário. Entre um corvo que conta mentiras (espalha notícias falsas) e um período de prosperidade, os porcos – os animais mais inteligentes, líderes da revolução – começam a criar e usufruir de um sistema de privilégios que pouco a pouco leva a vida de volta ao que era antes.

O que chama atenção no livro é que o caráter à clef da narrativa – conscientemente uma alegoria da história da Revolução Russa na primeira metade do século 20 – não se perde com o passar do tempo, e chega fresco a 2018.

“Tentei me concentrar no essencial e atemporal”, diz Odyr sobre a adaptação. “E o essencial do livro é tremendamente atual – a prática da desinformação, o uso do medo e paranoia instrumentalizados, a supressão de direitos, a repressão contra protestos – está tudo lá. A tristeza da submissão ao autoritarismo, o desejo de poder... São coisas que estamos vendo todo dia nas notícias.”

A tinta acrílica usada nas composições dos quadrinhos é outro fator impressionante do livro. Material raro quando o assunto é quadrinhos, a acrílica empresta ao trabalho uma afeição de pintura tradicional – e ela também não foi uma escolha exatamente consciente para o autor. Insatisfeito com a “natureza absolutista” do nanquim, Odyr procurou uma alternativa na acrílica por acaso e esse se tornou seu material padrão nos últimos cinco anos.

“Sempre tive muitas dúvidas sobre quadrinhos pintados, sobre a fluência da linguagem com o uso da pintura, mas estou feliz com o resultado. Mantendo o livro muito aberto, com poucos fundos, pouca divisão em quadros, acho que a narrativa flui, não se interrompe na apreciação de imagens isoladas”, afirma. “E no final acho que a pintura beneficia o meu projeto para o livro – ser como um livro infantil para adultos.”

Entre as influências que o artista cita na pintura, estão nomes como Paul Cézanne, Henri Matisse, Edward Hopper, Richard Diebenkorn, e nos quadrinhos, Lorenzo Mattotti e Jacques de Loustal.

Dia desses, no Twitter, Odyr comentou uma entrevista de Lourenço Mutarelli na Folha de S. Paulo em que o paulistano dizia que estava “absolutamente falido”. O gaúcho acredita que o artista em geral “simplesmente se acostuma a viver no caos, viver de milagre, porque não consegue imaginar outra vida”.

“Depois de ter morado em algumas capitais voltei para Pelotas para ter a vida mais simples e barata possível, para poder me dedicar ao máximo ao meu trabalho”, explica agora. “Acompanho os amigos que moram em Rio e São Paulo e sei que a maior parte deles não podem por exemplo pintar todos os dias, como pinto, porque eles tem que fazer freelas constantemente para se manter. Então nesse sentido, ser pobre é um luxo – me dá o direito de fazer o que quero. Mas tem um desgaste ao longo dos anos, viver assim perigosamente, sem saber como pagar o próximo aluguel, contas acumulando, sempre no risco. A essas alturas do campeonato, não tenho mais fantasias de nenhum sucesso extraordinário – meu desejo honesto para esse livro é que me traga de volta para a classe média.”

Em agosto, a Netflix anunciou a compra dos direitos do livro de Orwell para um filme a ser dirigido por Andy Serkis, conhecido por seu trabalho em O Senhor dos Anéis e O Planeta dos Macacos.

O histórico de adaptações de A Revolução dos Bichos para outros meios tem histórias curiosas. Em 1954, a CIA estava por trás de um desenho animado inspirado na história – que foi barrado na França, por exemplo, por ser considerado “muito anticomunista”. A participação da agência americana no filme só ficou conhecida do público 50 anos depois. Cinco anos depois, em 1959, o governo britânico embarcou numa ideia parecida ao produzir uma tira de jornal inspirada no livro e distribuí-la como propaganda anticomunista para diversos países – entre eles, México, Índia, Venezuela, Tailândia e, sim, Brasil.

A REVOLUÇÃO DOS BICHOS

Autores: George Orwell, Odyr

Tradutor: Heitor Aquino Ferreira

Editora: Quadrinhos na Cia. (176 págs., R$ 69,90)

Quem foi — George Orwell, escritor inglês

Eric Arthur Blair (pseudônimo: George Orwell) nasceu na Índia em 1903, e no ano seguinte foi para a Inglaterra com a família. Entre uma carreira militar cujo ápice foi a luta contra Franco na Guerra Civil Espanhola em 1936, ele construiu uma carreira de jornalista, ensaísta e ficcionista. Sua obra mais célebre é a distopia ‘1984’, publicada em 1949. Conhecido pelas suas posições democráticas e antitotalitárias, George Orwell morreu em decorrência de uma tuberculose num hospital em Londres em 21 de janeiro de 1950.