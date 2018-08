Netflix vai produzir adaptação de Andy Serkis para 'A Revolução dos Bichos'

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 2, mais uma parceria com o diretor e ator Andy Serkis (Planeta dos Macacos: A Guerra). O serviço vai produzir a adaptação da obra clássica A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Além de dirigir o filme, Serkis será produtor por meio da sua companhia, a Imaginarium.

De acordo com a revista Variety, Serkis já havia conseguido os direitos do livro em 2012, para um projeto na TV. Publicado em 1945, o livro do escritor britânico Orwell é uma sátira ao governo de Stalin na Rússia. Na obra, um grupo de animais que vivem numa fazenda se rebela contra os humanos, mas porcos tomam o poder e controlam o local.

Serkis ficou conhecido nos cinemas por fazer interpretações de personagem por meio de captura de movimentos. Ele é o Gollum de O Senhor dos Anéis, o Caesar de Planeta dos Macacos e o Supremo Líder Snoke da nova franquia de Star Wars.

Esta é a segunda parceria entre Netflix e Andy Serkis anunciada em menos de uma semana. Há poucos dias, foi revelado que o serviço de streaming adquiriu os direitos de um novo filme live-action baseado no personagem Mogli, que já havia sido filmado por Serkis com Cate Blanchett, Naomie Harris, Benedict Cumberbatch e Christian Bale dando voz aos animais, com atuações de Freida Pinto, Matthew Rhys e Rohan Chand. Mogli deve chegar à Netflix no ano que vem.