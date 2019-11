Flip 2020 anuncia autor homenageado em leitura dramática em São Paulo

Para anunciar o autor homenageado de sua 18.º edição, a Festa Literária Internacional de Paraty promove, na segunda-feira, 25, às 19h, um encontro com o público no Itaú Cultural (Av. Paulista, 149). Para dar pistas do escolhido, serão feitas leituras dramáticas de cartas e trechos de sua produção literária.

É a primeira vez que o nome do autor homenageado é revelado em evento público. No ano passado, o escolhido foi Euclides da Cunha, autor de Os Sertões. Em suas 17 edições, a Flip homenageou apenas três mulheres: Clarice Lispector (2005), Ana Cristina Cesar (2016) e Hilda Hilst (2018).

A leitura dramática será transmitida ao vivo na página de Facebook do Itaú Cultural e da Flip.

A Flip 2020 será realizada de 29 de julho a 2 de agosto, em Paraty. Fernanda Diamant segue na curadoria.

Veja quem já foi homenageado pela Flip

2019

Euclides da Cunha

2018

Hilda Hilst

2017

Lima Barreto

2016

Ana Cristina Cesar

2015

Mário de Andrade

2014

Millôr Fernandes

2013

Graciliano Ramos

2012

Carlos Drummond de Andrade

2011

Oswald de Andrade

2010

Gilberto Freyre

2009

Manuel Bandeira

2008

Machado de Assis

2007

Nelson Rodrigues

2006

Jorge Amado

2005

Clarice Lispector

2004

Guimarães Rosa

2003

Vinicius de Moraes