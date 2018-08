Bienal do Livro de São Paulo: programação, números e informações úteis

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo abre suas portas nesta sexta-feira, 3, e até domingo, 12, vai abrigar 1.500 horas de programação cultural, com alguns dos principais nomes da literatura brasileira ocupando os 14 espaços do evento. Isso sem contar a programação dos expositores seus estandes.

A feira é realizada nos Anhembi e os ingressos podem ser comprados com antecedência ou no próprio evento.

Informações úteis da Bienal do Livro 2018

Convidados

Participam 291 convidados nacionais e 22 estrangeiros na programação oficial. Entre os destaques, J. A. Finn, David Levithan, Ziraldo, Mauricio de Sousa, Mário Sérgio Cortella, Lázaro Ramos e Fernanda Montenegro. Veja os destaques da programação do primeiro fim de semana

Espaços

Nesta edição, serão 14 espaços, com a curadoria dividida entre Câmara Brasileira do Livro e Sesc e atrações para todas as idades. O Salão de Ideias, Bibliosesc, Cozinhando com Palavras e Tenda das Mil Fábulas, para crianças, são alguns deles

Expositores

Ao todo, 197 expositores se espalham pelo Anhembi. A crise deixou algumas empresas de fora, como a Saraiva. Top Livros, de saldos, também não vai. Espaços que seriam ocupados por estandes viram praças de descanso. Por outro lado, 2018 marca a estreia da HarperCollins Brasil, Todavia e Estrela – sim, a fábrica de brinquedos agora é editora

Visitantes

A expectativa é de que a feira receba 700 mil visitantes – dos quais 120 mil devem ser estudantes. Na edição passada, foram à Bienal 680 mil pessoas

Encontro de fãs

Pela primeira vez, serão realizados encontros de fãs – um evento para cada personagem/autor popular entre os leitores jovens. Fãs de Tolkien, Harry Potter, de romances de época e de princesas estarão por lá. Haverá concurso de cosplay no dia 5, às 20 h, e quem for fantasiado nos dias 7 e 9 não paga ingresso

Serviço

A Bienal do Livro será realizada de hoje, 3, ao dia 12, no Anhembi – de 2ª a 6ª, das 9h às 22h, e sábados e domingos, das 10h às 22h (no dia 12, 21h). Os ingressos custam R$ 20 (2ª a 5ª) e R$ 25 (6ª a domingo) e podem ser comprados antecipadamente pelo site www.bienaldolivrosp.com.br, onde está disponível, também, a programação. O estacionamento custa R$ 40 e ônibus gratuitos circulam o dia todo entre a estação Portuguesa-Tietê do metrô e a Bienal