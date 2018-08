Bienal do Livro de SP — Dicas de programação para o primeiro fim de semana

A 25.ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo começa na próxima sexta-feira, 3. Segunda a organização, são 190 expositores, 310 convidados do Brasil e de fora em 1,5 mil horas de programação.

Separei algumas dicas de programação cultural da Bienal no primeiro fim de semana (3/8 a 5/8).

3/8 — Sexta-feira

13h, no Salão de Ideias — Djamila Ribeiro, Bianca Santana e Ana Maria Gonçalves discutem “a solidão da mulher negra” e a importância do feminismo negro em 2018.

16h30, no Espaço Papo de Mercado — Raquel Menezes (Libre), Elisa Ventura (Blooks) e Lizandra Magon de Almeida (Polén Livros) falam sobre bibliodiversidade para manutenção da cadeia do livro e formação do leitor.

18h40, no espaço Cordel e Repente — Moraes Moreira lança nova edição do livro A História dos Novos Baianos e Outros Versos, com sessão de autógrafos e pocket show.

20h, no BiblioSesc – Praça da Palavra — Bate-papo com o escritor Ferréz sobre literatura periférica.

4/8 — Sábado

11h30, no Espaço Papo de Mercado — Francisco Thaine (Cerlarc), Renata Costa, (PNLL), Karla Eliessetch (PNL – Chile), Marina Núñez Bespalova (Secretaria de Cultura do México) na mesa “Sucessos e Desafios nos Planos Nacionais de Leitura”.

13h, no Salão de Ideias — Paula Fábrio, Marcelo Moutinho, Bernardo Ajzenberg, Flávio Izhaki e Luisa Geisler discutem literatura Brasileira contemporânea.

15h, na Arena Cultural — Bate-papo com Mauricio de Sousa e Ziraldo, sobre o livro Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica.

16h, na Arena Cultural — Bate papo com Lázaro Ramos.

20h, no espaço Cozinhando com Palavras — Juan Manuel Barrientos (Juama) fala de seu restaurante El Cielo e de seu trabalho inclusivo na Colômbia, com capacitação de jovens soldados feridos em combate e de guerrilheiros refugiados.

5/8 — Domingo

11h, no Salão de Ideias — @akapoeta João Doederlein, Pedro Gabriel e Carpinejar falam sobre poesia nas redes.

14h, no estande de Sharjah — “1001 Títulos”: Apresentação de projeto para incentivar a produção de conteúdo original por editoras baseadas nos Emirados Árabes e uma comparação dos mercados de ficção no Brasil e nos Emirados Árabes, com participação de Majd Al Shehhi, Tamer Saeed e autor brasileiro.

14h30, no Espaço Papo de Mercado — Afonso Borges (Sempre um Papo), Lucinda Azevedo (Câmara Cearense do Livro), Isatir Antonio Bottin Filho (Câmara Riograndense do Livro), Rogerio Robalinho (Bienal Internacional do Livro de Pernambuco) e Gisele Correia (Flipoços), debatem como manter a sustentabilidade das festas literárias no contexto de fomento ao livro e leitura em um Brasil com baixos índices de leitura e poucos recursos.

16h, na Arena Cultural — Carina Rissi, Laura Conrado e Ana Beatriz Brandão falam sobre seus novos romances.

17h, no Salão de Ideias — Carlos Marcelo e Jotabê Medeiros falam sobre biografias musicais.

Bienal Internacional do Livro de São Paulo

03 a 12 de agosto de 2018

Pavilhão de Exposições do Anhembi

Av. Olavo Fontoura, 1.209 – Santana / 02012-021 São Paulo – SP

www.bienaldolivrosp.com.br

Como chegar na Bienal do Livro de SP

Transporte Público. Para auxiliar o acesso ao Pavilhão de Exposições do Anhembi, o evento sugere as linhas de transporte público que atendem o local e os seus arredores:

Rua Santa Eulália / Rua Paineira do Campo / Praça Campos de Bagatelle

106A/10 – Metro Santana / Itaim Bibi

175T/10 – Metrô Santana / Metrô Jabaquara

178A/10 – Metrô Santana / Lapa

701U/10 – Jaçanã / Butantã/USP

1177/10 – Term. A.E. Carvalho / Estação da Luz

Av. Olavo Fontoura

278A/10 – Penha / CEASA

9717/10 – Jd. Almanara / Santana

9701/10 – Hospital Cachoeirinha / Metrô Santana

Utilize o site da SPTrans (www.sptrans.com.br) ou a central de atendimento (156) para confirmar as linhas indicadas antes de sair de casa, possíveis alterações em itinerários podem ocorrer com o tempo.

Transporte Gratuito. Para os visitantes que utilizarem o metrô, além da facilidade e rapidez, haverá transporte gratuito à disposição.

Os ônibus circularão com ida e volta ao Parque Anhembi a partir da estação PORTUGUESA-TIETÊ do Metrô (Linha Norte-Sul) durante todos os dias do evento.

Estacionamentos

Estacionamento Pavilhão

Automóvel / Vans: R$40,00

Motos: R$30,00

Ônibus / Micro-ônibus: R$70,00

* Os preços acima estão sujeito a alteração e não são de responsabilidade da Reed Exhibitions Alcantara Machado.

Ingressos

Clique aqui para comprar ingressos.