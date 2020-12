Virada Cultural 2020: Mart'nália e Fabiana Cozza marcam a abertura do evento

A Virada Cultural 2020 teve início neste sábado, às 18h, com mensagem de boas-vindas do secretário municipal da Cultura, Hugo Possolo, com transmissão em vídeo diretamente do Teatro Municipal. Em sua fala, Possolo reforçou o slogan deste ano, "Tudo de arte, nada de Aglomeração”, destacando os shows e intervenções urbanas da edição.

Na sequência, o apresentador Leo Madeira conduziu o anúncio das primeiras atrações. Do Municipal, a partir das 18h30, o público pôde conferir o 3º Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba, cuja apresentação teve início com uma canção sobre violência contra a mulher. Na sequência, a cantora Fabiana Cozza subiu ao palco interpretando Juízo Final e O Samba é Meu Dom.

Mart'nália, por sua vez, começou sua performance com Pé do Meu Samba, música composta por Caetano Veloso especialmente para a cantora.

Shows de Elza Soares com Flávio Renegado (20h), de Criolo (21h30) e de Rennan da Penha com Mc Kekel (23) são outros destaques musicais da noite deste sábado.

Com atrações presenciais e virtuais, a Virada deste ano segue com a proposta de promover eventos artísticos simultâneos em (e transmitidos de) diversos pontos da cidade. Todas as atividades são gratuitas e informações sobre ingressos e como assistir aos diversos eventos estão disponíveis no site oficial www.viradacultural.prefeitura.sp.gov.br.