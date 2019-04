Veja onde assistir à estreia da última temporada de ‘Game Of Thrones’

Com estreia marcada para este domingo, 14, a nova e última temporada de ‘Game Of Thrones’ promete ser um evento cultural e televisivo graças à popularidade que a série ganhou desde seu início, em 2011. Faltando apenas seis episódios para encerrar a saga do trono de ferro criada por George R. R. Martin, confira abaixo as alternativas para quem quer assistir à estreia da 8ª temporada da série.

Data e horário da estreia de ‘Game Of Thrones’

O primeiro episódio da última temporada de ‘Game of Thrones’ vai ao ar no domingo, 14, às 22h (horário de Brasília). Os próximos cinco episódios serão exibidos todos os domingos, com o último deles marcado para 19 de maio.

Assista ao vivo pela HBO e HBO Go

Criada e produzida pela HBO, a estreia da 8ª temporada de ‘Game of Thrones’ estará disponível para todos os clientes do canal por assinatura. Quem também for assinante do serviço on demand da emissora, o HBO Go, terá acesso ao primeiro episódio de qualquer lugar e em qualquer dispositivo (celular, tablet ou Xbox), no mesmo horário que ele for exibido na TV.

O Cinemax, que pertence à HBO, também exibirá simultaneamente o episódio para seus assinantes.

Bares de São Paulo vão exibir a estreia da 8ª temporada

No Facebook, é possível encontrar eventos públicos, sociais e bares que irão reunir fãs de ‘Game of Thrones’ para assistir à estreia da nova temporada. Em Vila Verde, o Godot Clube de Amigos vai exibir todos os episódios finais da série, sempre a partir das 21h. Já o Boteco do Juca, na Mooca, terá sorteio de caneca temática no próximo domingo, além de drinks inspirados na batalha de fogo e gelo.

Na Zona Norte, o Caetano's Bar também terá programação para todos os domingos com episódios de 'Game of Thrones'. Na estreia da nova temporada, o bar oferece de cortesia o Chope das Neves, inspirado em Jon Snow e servido em uma caneca congelada, com uma fina camada de gelo. Para ter acesso ao drink, é só retirar o voucher aqui.

Onde assistir às temporadas anteriores de ‘Game of Thrones’?

Além de assistir às outras sete temporadas de ‘Game of Thrones’ na programação da própria HBO, é possível maratonar os episódios adquirindo o serviço on demand da emissora através de outras operadoras, como o Oi Play e a NET Now. Se você estiver em busca de um guia sobre o que já aconteceu na série, é só ler o nosso resumo das temporadas aqui.