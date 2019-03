Especial 'Game of Thrones': Resumos de todas as temporadas

*A matéria contém, claro, spoilers das temporadas 1 a 7 de Game of Thrones

O inverno chegou. E ele tem um dragão de gelo, um exército de mortos vivos, gigantes e... bem, por enquanto ninguém sabe o que o Rei da Noite quer, então temos que especular o que vai acontecer na última temporada de Game of Thrones.

A 8ª temporada da série estreia no dia 14 de abril, mas para você não precisar rever tudo que a HBO já botou na tela sobre Westeros, fizemos um resumo de todas as temporadas de Game of Thrones até aqui, com os fatos mais importantes, as decisões erradas, os tropeços, traições e mortes dos personagens — você pode navegar no menu acima para relembrar todos os anos, ou simplesmente ir rolando a tela.

A temporada final terá apenas seis episódios (ainda tem muita coisa para contar, então é compreensível a apreensão generalizada dos fãs). Mas não é demais lembrar que Game of Thrones é a série com mais prêmios Emmy na história, com 47, incluindo melhor drama em três ocasiões. Ainda dá tempo de ficar por dentro de tudo o que aconteceu em Westeros até aqui.