'Top Gun: Maverick' ganha o primeiro trailer

Em julho de 1986, chegava aos cinemas o filme Top Gun: Ases Indomáveis. O filme conta a história de Pete Mitchell (Tom Cruise), um jovem piloto que ingressa na Academia Aérea para se tornar piloto de caça. Lá, ele se envolve com Charlotte Blackwood (Kelly McGillis) e a disputa com Iceman (Val Kilmer). O filme virou um clássico da sessão da tarde e a música tema, um hit dos bailinhos dos anos 1980 e 1990. A continuação da história já está sendo filmada e Top Gun: Maverick estreia nos cinemas brasileiros no dia 25 de junho de 2020, 34 anos depois da estreia da história original.

O primeir trailer de Top Gun: Maverick, que marcará o reencontro de Tom Cruise e Val Kilmer, foi divulgado nesta quinta-feira, 18, e mostra um Maverick sendo confrontado por seu superior, que pergunta como, em 30 anos de serviço, ele não conseguiu uma promoção. No trailer há muitas cenas de ação e alguns flashbacks.

A direção é de Joseph Kosinski (de Oblivion) e a produção, de Jerry Bruckheimer. No elenco de Top Gun: Maverick estão, ainda, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm e Ed Harris.