Val Kilmer estará de volta em sequência de 'Top Gun'

Val Kilmer estará ao lado de Tom Cruise na sequência do clássico Top Gun: Ases Indomáveis, que está sendo gravado pela Paramont, informou o site The Wrap.

Cruise publicou no fim de maio uma foto no Twitter revelando o início das gravações do filme, que chamará Top Gun: Maverick.

Kilmer já participou do Top Gun original, em 1986, ao interpretar Iceman, um piloto que era rival de Maverick (Cruise) na escola de aviação. Os dois repetirão os papéis.

Os rumores sobre o roteiro do filme indicam que Maverick é agora professor e deve ensinar uma nova geração de pilotos. Outros veículos da imprensa americana indicam que o longa mostrará como os dois ficam em perigo diante do avanço dos drones nas batalhas.

Top Gun: Maverick será dirigido por Joseph Kosinski (Tron: Legacy) e tem estreia marcada para 12 de julho de 2019.

O filme original teve a direção de Tony Scott e fez grande sucesso nos anos 1980, arrecadando US$ 357 milhões em bilheterias no mundo todo.