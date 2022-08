Quem é Anne Heche, atriz de mais de 30 filmes que sofreu acidente e teve sérios danos cerebrais

Anne Heche, 53 anos, que sofreu um grave acidente em Los Angeles na sexta-feira, 5, e está em coma, com sérios danos cerebrais e ventilação mecânica, é conhecida por atuar em Seis Dias, Sete Noites (1998) com Harrison Ford, Donnie Brasco (1997), Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado (1997), Psicose (1998) e, mais recentemente, na série Chicago P.D. Sua carreira, porém, começou nos anos 1980. Veja abaixo trailers dos principais filmes com Anne Heche.

A atriz americana foi revelada quando interpretou uma das gêmeas Vicky Hudson and Marley Love na novela Another World, exibida entre 1987 e 1991. Sua atuação lhe rendeu o Daytime Emmy Award, entre outros prêmios.

Nos anos 1990, ela começou a atuar em filmes. Anne Heche fez mais de 30 filmes, entre os quais estão, ainda Volcano (1997) e Pela Vida de Um Amigo (1998). Participou, também, de séries como Homens às Pencas, Masters of Science Fiction e Hung, além de ter tido um papel coadjuvante em Chicago P.D.

A vida de Anne Heche

Atriz, diretora e roteirista, Anne Celeste Hech nasceu em Ohio, no dia 25 de maio de 1969. Teve uma infância complicada, por questões financeiras, e também por causa de seu pai. A atriz chegou a dizer que foi abusada sexualmente por ele até os 12 anos. Ela tinha 13 quando ele, homessexual não assumido, morreu, de Aids.

Em 2018, a atriz relatou ter sido descartada de um filme por se recusar a fazer sexo oral em Harvey Weinstein, condenado mais tarde por violação e abuso sexual. Ela disse que o que passou na infância lhe deu forças para enfrentar o todo-poderoso produtor de Hollywood.

Foi descoberta por um agente durante uma peça na escola. Ela fez o teste, conseguiu o papel, mas sua mãe insistiu para que ela, que tinha 16 anos, terminasse a escola. Deixou passar o primeiro trabalho, mas aceitou o da novela Another World, que surgiu quando ela tinha 17. Foi ali que tudo começou.

Anne Heche namorou a apresentadora Ellen DeGeneres entre 1997 e 2000. Em 2001, ela se casou com o cameraman Coleman 'Coley' Laffoon. Seu primeiro filho, Homer Heche Laffoon, nasceu em 2002. Eles ficaram juntos até 2007 e Laffoon chegou a pedir a custódia do filho, alegando que a ex-mulher precisava de ajuda. Em 2009 nasceu Atlas Heche Tupper, de sua relação com James Tupper, que durou 11 anos, até 2018.

Em 2003, ela publicou um livro de memórias: Call Me Crazy.

A atriz atuou recentemente em alguns filmes que ainda estão inéditos, entre os quais estão What Remains, Supercell, Chasing Nightmares e Wake.

O acidente de Anne Heche

A atriz Anne Heche sofreu um acidente grave de carro na última sexta-feira, 5, em Los Angeles. Ela bateu o carro em que dirigia na garagem de um condomínio de apartamentos, dando ré e saindo em alta velocidade. Em uma rua residencial, ela continuou acelerando o carro, que acabou colidindo contra uma casa e iniciando um incêndio.

As primeiras notícias davam conta de que ela teria sofrido sérias queimaduras e danos significativos no pulmão. Mais recentemente, revelaram que ela teve danos cerebrais extremos. A imprensa americana fala em morte cerebral e diz que os aparelhos que a mantém viva devem ser desligados em breve, após avaliação se seus órgãos poderão ser doados, como era um desejo dela. A imprensa americana também fala sobre um exame de sangue, que teria detectado cocaína e fentanil.

Filmes com Anne Heche

Confira o trailer de filmes em que Anne Heche atuou.

Seis Dias, Sete Noites

Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado

Psicose

Donnie Brasco