Anne Reche sofre acidente grave e carro pega fogo nos EUA

A atriz Anne Heche, 53, sofreu um acidente grave de carro na última sexta-feira, 5, em Los Angeles. Segundo informações do site TMZ, ela teria batido o veículo que dirigia na garagem de um condomínio de apartamentos, dando ré e saindo em alta velocidade. Em uma rua residencial, ela continuou acelerando o carro, que acabou colidindo contra uma casa e iniciando um incêndio.

A artista teria sofrido queimaduras, mas ainda não se sabe de sua gravidade. As condições de saúde impediram as autoridades de realizarem testes para saber se ela estava dirigindo alcoolizada. Ainda de acordo com o site, a norte-americana está internada e intubada em um hospital, mas em princípio não corre risco de morte.

Ao longo da carreira, Anne Reche se acostumou a ser mais conhecida por conta de seus escândalos e declarações polêmicas do que por seu trabalho em dezenas de filmes e séries. Em entrevista ao programa 20/20, em 2001, a atriz comentou o abuso sexual que sofreu na infância e seu sofrimento com problemas mentais. Em outros pontos da conversa, contou ter uma "dupla personalidade" "que tinha um canal de comunicação direto com Deus, uma espécie de novo Jesus Cristo que tinha poderes" (leia mais aqui).

Entre alguns de seus trabalhos mais lembrados estão os filmes Seis Dias, Sete Noites, Donnie Brasco, Volcano e As Aventuras de Huck Finn. Anne Reche também ficou conhecida por seu relacionamento com a apresentadora Ellen DeGeneres no fim da década de 1990.