Oscar 2021: Descubra onde ver 'Druk', 'Meu Pai' e outros filmes indicados

No domingo, dia 25, será realizada a cerimônia de entrega da 93ª edição do Oscar 2021. A festa da maior premiação do cinema mundial será híbrida e com transmissão de vários locais, como o tradicional Dolby Theatre e também a Estação Ferroviária Central de Los Angeles.

Entre os indicados, destaque para Chadwick Boseman, que concorre a Melhor Ator por sua atuação em A Voz Suprema do Blues, junto com Viola Davis, que disputa a estatueta de Melhor Atriz pelo mesmo filme.

Nem todos os filmes estão disponíveis em plataformas de streaming para o público brasileiro, como o favorito Nomadland e Judas e o Messias Negro, que ainda devem ser exibidos nos cinemas.

Com a pandemia de coronavírus, que obrigou o mundo a adotar o isolamento social, o setor cultural teve de se adaptar rapidamente, como foi o caso das premiações. O Oscar não ficou de fora dessa nova ordem e precisou abrir mão do ritual que antecede a grande festa do cinema. Sem festas, entrevistas e seu disputado tapete vermelho. Mas com uma transmissão que, prometem os organizadores, a entrar para a História.

Veja a lista dos concorrentes

Mank

O filme dirigido por David Fincher recebeu 10 indicações: melhor filme, melhor ator (Gary Oldman), melhor atriz coadjuvante (Amanda Seyfried), melhor fotografia, melhor figurino, melhor direção (Davi Fincher), melhor cabelo e maquiagem, melhor trilha sonora, melhor design de produção e melhor som.

Está disponível na Netflix.

Meu Pai

O filme tem 6 indicações: melhor filme, melhor ator (Anthony Hopkins), melhor atriz coadjuvante (Olivia Colman), melhor montagem, melhor design de produção e melhor roteiro adaptado.

Está nos cinemas (não ainda em São Paulo) e no Belas Artes à La Carte.

Judas e o Messias Negro

O longa também tem 6 indicações: melhor filme, melhor ator coadjuvante (Daniel Kaluuya e Lakeith Stanfield), melhor fotografia, melhor canção original e melhor roteiro original.

Entrou em cartaz em São Paulo, mas os cinemas fecharam com a fase vermelha.

Minari - Em Busca da Felicidade

Outro filme com 6 indicações: melhor filme, melhor ator (Steven Yeun), melhor atriz coadjuvante (Yuh-Jung Youn), melhor direção (Lee Isaac Chung), melhor trilha sonora original e melhor roteiro original.

Estreia nos cinemas do Brasil na quinta, 22, e no sábado, 24, em São Paulo

Nomadland

Um dos grandes favoritos, recebeu 6 indicações: melhor filme, melhor atriz (Frances McDormand), melhor fotografia, melhor direção (Chloé Zhao), melhor montagem e melhor roteiro adaptado.

Estreia nos cinemas brasileiros no dia 29 de abril

O Som do Silêncio

Também com 6 indicações: melhor filme, melhor ator (Riz Ahmed), melhor ator coadjuvante (Paul Raci), melhor montagem, melhor som e melhor roteiro original.

Está disponível no Amazon Prime Vídeo

Os 7 de Chicago

Filme recebeu 6 indicações: melhor filme, melhor ator coadjuvante (Sacha Baron Cohen), melhor fotografia, melhor montagem, melhor canção original e melhor roteiro original.

Pode ser visto na Netflix

Bela Vingança

Longa disputa em 5 categorias: melhor filme, melhor atriz (Carey Mulligan), melhor direção (Emerald Fennell), melhor montagem e melhor roteiro original.

Previsão de estreia nos cinemas nacionais em 22/4

A Voz Suprema do Blues

Filme tem 6 indicações: melhor ator (Chadwick Boseman), melhor atriz (Viola Davis), melhor figurino, melhor cabelo e maquiagem e melhor design de produção.

Está disponível na Netflix

Pieces of a Woman

Com uma indicação: melhor atri (Vanessa Kirby)

Filme está na Netflix

Borat: A Fita de Cinema Seguinte

Filme tem 2 indicações: melhor roteiro adaptado e melhor atriz coadjuvante (Maria Bakalova)

Disponível no Amazon Prime Vídeo

Era Uma Vez um Sonho

Recebeu 2 indicações:atriz coadjuvante (Glenn Close) e melhor cabelo e maquiagem

Está na Netflix

Druk - Mais uma Rodada

Tem 2 indicações: melhor diretor (Thomas Vinterberg) e melhor filme internacional

Está nos cinemas e também nas plataformas a cabo Now, Vivo e Sky, e para compra e aluguel em outras plataformas digitais

O Homem Que Vendeu a Sua Pele

Concorrente da Tunísia para melhor filme internacional

Previsão de estreia em agosto nos cinemas

Quo Vadis, Aida?

Concorrente da Bósnia e Herzegovina ao Oscar de melhor filme internacional

Disponível para compra e aluguel a partir de 20/4 em plataformas digitais

Tigre Branco

Indicado para melhor roteiro adaptado

Está na Netflix

Emma

Recebeu 2 indicações: melhor figurino e melhor cabelo e figurino

Está disponível no Telecine

Mulan

Teve 2 indicações: melhores efeitos especiais e melhor figurino

Está no Disney+

Destacamento Blood

Recebeu indicação para melhor canção

Está disponível no Netflix

Soul

Animação ganhou 3 indicações: melhor canção, melhor som e melhor animação

Disponível no Disney+

Wolfwalkers

Tem 1 indicação: melhor animação

Está na Apple TV+

Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

Recebeu 1 indicação: melhor animação

Está na Disney+

A Caminho da Lua

Concorre como Melhor Animação

Está na Netflix

Shaun, o Carneiro: A Fazenda contra-ataca

Concorre como Melhor Animação

Está na Netflix

Crip Camp: Revolução pela Inclusão

Tem 1 indicação: melhor documentário

Está na Netflix

Professor Polvo

Teve 1 indicação: melhor documentário

Está na Netflix

Agente Duplo

Concorre a Melhor Documentário

Está no Globoplay