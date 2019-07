O clássico '10 Coisas Que Eu Odeio em Você' completa 20 anos; relembre sua trilha sonora

Um dos clássicos dos anos 1990, o filme 10 Coisas Que Eu Odeio em Você completa 20 anos em 2019. Disponível na Netflix e no Telecineplay, o longa é livremente inspirado em A Megera Domada, de Shakespeare, para contar uma história contempônea. Bonita e popular, Bianca (Larisa Oleynik) só pode namorar se sua irmã mais velha, a indócil Kat (Julia Stiles), arranjar um namorado, segundo as ordens do pai.

Só que Kat não se interessa em romances, tornando-se um empecilho para Bianca e seu pretendente, Joey (Andrew Keegan) - e também para Cameron (Joseph Gordon-Levitt), que se apaixona por Bianca. Joey, então, paga Patrick (Heath Ledger), um rapaz com fama de bad boy no colégio, para cumprir a missão de conquistar Kat. E Cameron lhe dá dicas de como fazer isso.

Além desse enredo saborosamente juvenil, a comédia romântica tem um elenco afiado, a começar pelo até então desconhecido Heath Ledger, cuja carreira despontou após esse trabalho. Estrela de filmes como O Segredo de Brokeback Mountain (2006) e Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), o ator australiano morreu em 2008.

Vale lembrar também da deliciosa trilha sonora, que transita entre o rock e o pop indie, passando pela música eletrônica e até o rap, com canções pinçadas dos anos 1960 aos 1990. A lista inclui nomes como a banda sueca The Cardigans, a dupla francesa de música eletrônica Air, o grupo americano Joan Jett & The Blackhearts e o rapper americano Notorious BIG.

E como esquecer a cena antólogica de Patrick cantando Can’t Take My Eyes Off You para Kat na arquibancada do campo do colégio.

Ouça as canções que marcaram a trilha sonora do filme:

'Sexy Boy', de Air (1998)

'The Weakness in Me', de Joan Armatrading (1981)

'Bad Reputation', de Joan Jett & The Blackhearts (1981)

'Hypnotize', de Notorious BIG (1997)

'War', de The Cardigans (1999)

'Cruel to Be Kind', de Letters to Cleo (1999)

'Can’t Get Enough of You Baby', de The Colourfield (1985)

'Can’t Take My Eyes Off You', de Frankie Valli (1967)

'Can’t Take My Eyes Off You', na cena do filme