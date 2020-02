Morte de José Mojica Marins, o Zé do Caixão; veja a repercussão

José Mojica Marins, o Zé do Caixão, morreu nesta quarta-feira, 19, aos 83 anos. Personalidades e instituições lamentaram a morte do cineasta, ocorrida após uma complicação devido a uma broncopneumonia, informação que foi confirmada por sua filha, Liz Marins.

Matheus Nachtergaele, ator que interpretou Mojica na série Zé do Caixão, em 2015, afirmou ao Estado: "O Mojica, nosso Zé do Caixão, foi um artista brasileiro, autodidata, um cineasta que criou um personagem tão emblemático quanto o Carlitos, do Charles Chaplin. Fiquei sabendo que ele faleceu e estou muito, muito comovido hoje."

"Eu tive a honra de homenagear o Mojica na série Zé do Caixão, do Vitor Mafra, e aprendi a amá-lo profundamente. Para fazer o personagem estudei toda a obra dele e conheci um pouco da vida desse homem que botou os dois pés na jaca da vida", prosseguiu.

Em seguida, concluiu: "Como todo artista brasileiro, o Zé sobreviveu aos altos e baixos, a todas as políticas, fazendo filmes de arte, filmes de muita bilheteria e pornochanchadas, filmes competitivos na boca do lixo nos momentos mais difíceis. Vale a pena conhecer a obra de Zé do Caixão, o Mojica. É difícil separar o artista e o personagem. O Zé do Caixão é um palhaço amoral, terrível. É o palhaço do Mojica, é um grande personagem, eterno".

"Descanse em paz mas volte sempre, José Mojica Marins (1936-2020), criador do Zé do Caixão, um dos maiores personagens cinematográficos brasileiros", escreveu Amir Labaki, cineasta e fundador do festival de cinema É Tudo Verdade.

O músico Tico Santa Cruz, do Detonautas, relembrou uma vez em que foi ao programa de Mojica: "Minha solidariedade à família e aos amigos dessa que foi uma das grandes personalidades do cinema brasileiro! Tive o privilégio de conhecê-lo, ser entrevistado, ouvi muitas histórias incríveis que me contou sobre suas aventuras com outro ídolo meu, Raul Seixas".

O Sport Club Corinthians Paulista, time pelo qual torcia o cineasta, também publicou uma nota: "O Corinthians lamenta a morte de um dos mais famosos cineastas do País, o corinthiano José Mojica Marins, conhecido popularmente como 'Zé do Caixão'. Nossos sentimentos aos familiares e amigos."

O Canal Brasil, emissora em que Zé do Caixão apresentou um de seus últimos programas na TV, também se manifestou.

"Responsável por pérolas do cinema brasileiro, como À Meia-Noite Levarei Sua Alma e Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, Marins dirigiu 40 produções e atuou em mais de 50 filmes, além de apresentar no Canal Brasil o icônico programa O Estranho Mundo de Zé do Caixão. Nosso agradecimento ao mestre do terror brasileiro", escreveu a emissora.

A morte também causou repercussão internacional.

"Obrigado pelas décadas de sustos, e sacrilégio, Coffin' Joe [como Zé do Caixão é conhecido no exterior]. Você foi uma lenda", publicou o diretor de filmes de terror norte-americano Ted Geoghegan.

Simon Abrams, crítico de cinema dos Estados Unidos, pediu que José Mojica Marins "descanse em paz" e afirmou que alguns de seus trabalhos foram "essenciais".

Confira abaixo algumas reações à morte de José Mojica Marins, o Zé do Caixão.

Descanse em paz mas volte sempre, José Mojica Marins (1936-2020), criador do Zé do Caixão, um dos maiores personagens cinematográficos brasileiros. pic.twitter.com/URDExPW5zT — Amir Labaki (@amirlabaki) February 19, 2020 O Corinthians lamenta a morte de um dos mais famosos cineastas do país, o corinthiano José Mojica Marins, conhecido popularmente como "Zé do Caixão". Nossos sentimentos aos familiares e amigos. — Corinthians (@Corinthians) February 19, 2020 Além de apresentar, aqui no Canal Brasil, o icônico programa “O estranho mundo de Zé do Caixão”. Nosso agradecimento ao mestre do terror brasileiro ‍ pic.twitter.com/BicEWT0KPp — Canal Brasil (@canalbrasil) February 19, 2020

Brazilian media just confirmed the iconic godfather of their country's genre cinema, José Mojica Marins, died today at 83. Thank you for decades of scares, smut, and sacrilege, Coffin Joe. You were a legend. #ZéDoCaixão pic.twitter.com/JAfEyMQFCZ — Ted Geoghegan (@tedgeoghegan) February 19, 2020