Estreia do filme 'Marighella' será dia 4 de novembro

O filme Marighella, o primeiro longa-metragem dirigido pelo ator Wagner Moura, fará sua estreia no dia 4 de novembro, quando serão completados 52 do assassinato de Carlos Marighella pela ditadura militar brasileira, em 1969. O filme fará seu lançamento no Brasil depois de passar por festivais em cidades como Berlim, Seattle, Hong Kong, Sydney, Santiago, Havana, Istambul, Atenas, Estocolmo e Cairo, entre cerca de 30 exibições em países dos cinco continentes. As pré-estreias ocorrerão a partir do dia 1 de novembro, em todo o País.

Marighella tem no elenco Seu Jorge no papel principal, e mais Bruno Gagliasso, Luiz Carlos Vasconcellos, Herson Capri, Humberto Carrão, Adriana Esteves, Bella Camero, Maria Marighella, Ana Paula Bouzas, Carla Ribas e Jorge Paz. O recorte é feito com a narração dos últimos anos do guerrilheiro Carlos Marighella, líder de um dos maiores movimentos de resistência contra a ditadura militar no Brasil, na década de 1960.

A trama foca na história do grupo de jovens guerrilheiros de Marighella, que tenta divulgar sua luta contra a ditadura para o povo brasileiro. O principal opositor é Lucio (Bruno Gagliasso), policial que o rotula de “inimigo público nº 1”. A produção é da O2 Filmes e a coprodução da Globo Filmes e Maria da Fé. A distribuição é da Paris Filmes e da Downtown Filmes.