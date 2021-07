Wagner Moura e outros brasileiros são convidados para a lista de votantes do Oscar

O ator Wagner Moura e outros cinco brasileiros foram convidados para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e podem se tornar parte do grupo de personalidades que votam nas premiações do Oscar.

Além de Moura, que atuou em filmes como Tropa de Elite e Praia do Futuro, e dirigiu Marighella, outros cinco brasileiros foram convidados para a Academia.

São eles o documentarista João Atala (diretor de fotografia de Democracia em Vertigem) e os produtores Paula Barreto (O Casamento de Romeu e Julieta), Fabiano Gullane (Uma História de Amor e Fúria), Emilie Lesclaux (Bacurau) e Andrea Barata Ribeiro (Cidade de Deus).

Outros nomes de peso, como os atores Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Robert Pattinson (Tenet) e Andra Day (Estados Unidos vs Billie Holiday) e os diretores Lee Isaac Chung (Minari), Darius Marder (O Som do Silêncio) e Florian Zeller (Meu Pai) também foram convidados.

A Academia vem, nos últimos anos, ampliando sua diversidade de acordo com diretrizes estipuladas de um planejamento até 2025 e os convites são direcionados a profissionais que se destacam, com atenção especial para a inclusão e a representatividade. Ao todo, 395 pessoas foram convidadas este ano para a entidade.