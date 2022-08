Estado de Anne Heche é 'extremamente crítico', diz agente da atriz que sofreu acidente

A atriz norte-americana Anne Heche continua hospitalizada em estado crítico, quatro dias depois de ter sofrido um acidente de carro, em Los Angeles, informou nesta segunda-feira, 8, um porta-voz da artista. Heche respira com a ajuda de aparelhos dada a extensão dos danos sofridos.

Desde o acidente, a atriz continua em coma, lamentou Michael McConnell, representante da agência de gestão de talentos que representa Heche, a Zero Gravity Management. “Neste ponto, ela está em extrema condição crítica”, declarou à Reuters, em uma mensagem de texto.

Anne Heche sofreu “danos pulmonares significativos que exigem ajuda de aparelhos e queimaduras que vão necessitar de intervenção cirúrgica”, adiantou, ainda, o agente.

Segundo informou o jornal Los Angeles Times, a atriz de filmes como Seis Dias, Sete Noites, em que contracenou com Harrison Ford, teria passado por um salão de beleza, onde comprou uma peruca vermelha, logo antes do acidente

De acordo com as autoridades policiais de Los Angeles, o carro conduzido pela atriz de 53 anos circulava em alta velocidade no momento em que saiu da estrada e colidiu com uma casa no bairro residencial de Mar Vista, onde explodiu. Heche foi levada para o hospital local em estado crítico.

Um porta-voz da polícia contou que 59 bombeiros foram deslocados para o local. Os profissionais demoraram mais de uma hora para apagar totalmente as chamas do veículo que ficou totalmente destruído.

Além do filme rodado com Harrison Ford, Anne Heche ficou conhecida também nos anos 1990 pelo longa de terror Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Foi nessa época ainda que a atriz revelou seu relacionamento amoroso com a comediante e apresentadora Ellen DeGeneres. Depois de se separarem, Heche se casou com o operador de câmara Coleman Laffoonm de quem se divorciaria pouco tempo depois. A última relação amorosa que se conhece da artista é com o ator James Tupper.