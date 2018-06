Daniel Craig leiloa carro de James Bond

James Bond está se despedindo de seu Aston Martin particular. O ator Daniel Craig, que interpretou o espião britânico 007 em quatro filmes, está leiloando para caridade o veículo de edição limitada feito para ele pela Aston Martin há quatro anos, informou a casa de leilões Christie’s nesta quinta-feira, 15.

Carros da Aston Martin aparecem em filmes do James Bond há quase 50 anos, começando com 007 Contra Goldfinger, de 1964, no qual Sean Connery dirigia um Aston Martin DB5 prateado. A marca apareceu em todos os filmes da saga estrelados por Craig.

+++ Daniel Craig confirma que voltará a interpretar James Bond

O carro pessoal de Craig é um Vanquish 2014 que a Aston Martin produziu apenas 100 unidades para celebrar seu 100º aniversário. O carro de Craig é, naturalmente, o número 007.

“Foi uma homenagem, na verdade, à carreira dele”, disse Becky MacGuire, diretora da Christie‘s, em entrevista. “O que ele levou ao personagem Bond tem sido tão apreciado pela empresa e, claro, por zilhões de fãs”.

O carro tem exterior azul-marinho e interior de couro em azul escuro escolhido devido à preferência de Craig por cores escuras, informou a Christie‘s.

O lucro da venda beneficiará a organização de caridade The Opportunity Network, que ajuda estudantes de comunidades carentes a alcançarem seus objetivos universitários e profissionais.

Craig e a mulher, a atriz Rachel Weisz, fazem parte da diretoria da organização.