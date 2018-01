Daniel Craig confirma que voltará a interpretar James Bond

LOS ANGELES - O ator Daniel Craig confirmou na madrugada desta quarta-feira, 16, em entrevista ao programa The Late Show, que voltará a interpretar o agente James Bond no longa-metragem de número 25 desta bem-sucedida saga sobre espionagem.

"Você voltará a ser James Bond?", perguntou na entrevista o apresentador Stephen Colbert, ao que Craig respondeu: "sim".

Assim, o ator confirmou a informação veiculada pelo jornal New York Times em julho, quando tinha anunciado com exclusividade que Craig continuaria sendo o rosto do Agente 007.

Contudo, Craig garantiu que o próximo filme, que será seu quinto na pele de James Bond, será sua última participação na saga.

Craig protagonizou o agente 007 em Cassino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Operação Skyfall (2012) e 007 Contra Spectre (2015).

EON Productions e Metro-Goldwyn-Mayer, proprietárias dos direitos cinematográficos das histórias do Agente 007, revelaram em julho, por meio de um comunicado de imprensa, que o novo filme sobre James Bond estreará na América do Norte em 8 de novembro de 2019.

As companhias afirmaram na nota que os detalhes adicionais sobre distribuição, elenco e diretor serão anunciados "em uma data posterior".

O roteiro do novo longa-metragem, ainda sem título, ficará a cargo de Neal Purvis e Robert Wade, que escreveram todos os filmes de James Bond desde 007 - O Mundo Não é o Bastante (1999).