'Batman Unburied': nova série chega ao podcast do Spotify com adaptação no Brasil

A série de ficção em podcast do Spotify sobre o alter-ego do Batman, Bruce Wayne, vai estrear em todo o mundo em maio com adaptações locais em nove países, incluindo Brasil, Índia e Japão, informou a empresa nesta terça-feira, 5.

O podcast segue o filme The Batman, que foi lançado nos cinemas em março e vendeu quase US$ 712 milhões de dólares em ingressos em todo o mundo.

Batman Unburied é o primeiro podcast desenvolvido por meio de um acordo de vários anos entre Spotify e Warner Bros da AT&T para trazer os super-heróis da DC Comics para podcasts narrativos. O Spotify, maior serviço de streaming de música do mundo, vem ampliando seus negócios de podcast e agora oferece mais de 3,2 milhões de títulos.

Descrito como um thriller psicológico, Batman Unburied é uma história original que começa com Wayne trabalhando como patologista forense examinando as vítimas de um serial killer.

A produção em inglês estreará globalmente em 3 de maio, assim como as versões locais de Brasil, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão e México.

As adaptações serão oferecidas no idioma local e contarão com diretores e dubladores da região, disse a empresa. Os roteiros também serão adaptados para refletir a cultura local.

Winston Duke, que interpretou M'Baku no filme Pantera Negra da Marvel, dará voz ao papel de Wayne na série em inglês.

Em outros mercados, Wayne será dublado por Rocco Pitanga (Brasil), Dali Benssalah (França), Murathan Muslu (Alemanha), Amit Sadh (Índia), Ario Bayu (Indonésia), Claudio Santamaria (Itália), Ryohei Otani (Japão) e Alfonso Herrera (México).