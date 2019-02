Acusado de assédio, Casey Affleck explora paternidade em um mundo sem mulheres em novo filme

BERLIM - Um novo filme sobre um relacionamento entre pai e filha em um mundo sem mulheres foi moldado pelas dificuldades de Casey Affleck em se tornar um pai solteiro, disse o ator vencedor do Oscar durante o Festival de Berlim, onde Light Of My Life está estreando.

No filme, que Affleck dirige, ele interpreta um pai que isola sua filha da sociedade em uma tentativa desesperada de protegê-la de uma pandemia que dizimou a maioria das mulheres.

Nesta distopia, o pai e a filha —vestida de menino— temem serem descobertos e planejam rotas de fuga onde quer que parem. Eles viajam pela chuva e pela neve, acampam na floresta e procuram abrigo em uma casa abandonada, uma igreja e um lar com três religiosos.

Affleck, que ganhou o Oscar de melhor ator em 2017 por seu desempenho no drama familiar Manchester à Beira-Mar, disse que algumas ideias do novo filme poderiam ser consideradas feministas, mas seu objetivo não era fazer um filme com uma mensagem política.

“É certamente sobre uma jovem mulher que meio que tenta afirmar-se como contadora de histórias e começa a definir-se com a narrativa que ela escolhe para contar”, Affleck disse em entrevista coletiva.

Anna Pniowsky, que interpretou a filha —a única mulher no filme que além da mãe de sua personagem, que aparece apenas em flashbacks— disse: “Eu acho que é parcialmente sobre mostrar que as mulheres são fundamentais neste mundo.”

Affleck, que se divorciou de sua esposa Summer Phoenix em 2017, disse que estava achando difícil se adaptar à vida como pai solteiro quando trabalhava no filme e teve a ideia por causa das histórias que contou aos filhos e das conversas que teve com eles.

Affleck, irmão mais novo do ator e diretor Ben Affleck, foi acusado de assédio sexual por colegas mulheres em um filme anterior. Dois processos alegando avanços indesejados foram resolvidos fora do tribunal por quantias não reveladas. Um advogado de Affleck negou as acusações na época.