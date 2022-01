O leilão do palácio com o único mural de Caravaggio termina sem comprador

O leilão da Villa da Aurora, em Roma, o palácio com o único mural de Michelangelo Merisi Caravaggio, foi declarado nulo e terá que ser repetido por um preço inferior aos 471 milhões de euros (cerca de 528 milhões de dólares) de saída fixado para hoje, fontes da operação confirmaram à Efe.

Com uma área de cerca de 2.800 metros quadrados, no coração de Roma, residência histórica da família Boncompagni Ludovisi, berço de cardeais e até de dois papas ao longo dos séculos. O palácio, leiloado por ordem da justiça para liquidar uma dívida fiscal dos seus proprietários, não recebeu qualquer oferta de compra e deve ser repetido no dia 7 de abril, a um preço inicial 20% inferior, detalharam.

Embora o preço inicial hoje tenha sido de 471 milhões de euros (cerca de 528 milhões de dólares), o juiz determinou seu valor mínimo em 353,2 milhões de euros (392 milhões de dólares). O leilão deveria terminar amanhã, 19, às 15h, horário local, mas após 24 horas de lances, mas foi fechado logo após o início devido à falta de interesse dos investidores.

O leilão causou grande rebuliço na mídia nacional e internacional, devido ao fato de que este palácio preserva o único mural conhecido do gênio do "Cinquecento" Caravaggio no teto de uma de suas salas no primeiro andar. Além disso, possui inúmeras peças de arte, pinturas, esculturas ou livros, além do afresco que dá nome à cidade, a alegoria da Aurora, a obra de Guercino, expoente do barroco romano, e outros pintores como Dominichino, Paul Bril e Giambattista Viola.

O palácio, hoje em grande parte em desuso, frio, escuro e úmido, foi no passado um dos centros de poder de Roma e sua beleza foi elogiada por sua beleza por Goethe, Stendhal e D'Annunzio. Mas agora os juízes do Tribunal de Roma ordenaram seu leilão porque os herdeiros de seu último proprietário, Nicolò Boncompagni Ludovisi, que morreu em 2018, não conseguiram mantê-lo e tiveram que pagar uma dívida fiscal.

O especialista Alessandro Zuccari, historiador da Universidade de La Sapienza, calculou o edifício em 432 milhões de euros (cerca de 484 milhões de dólares), embora com relutância, destacando em seu relatório que "atualmente não há parâmetros de avaliação" e isso não tem preço.

Atualmente, mora no prédio a atriz americana Rita Jenrette, viúva do aristocrata Nicolò Boncompagni Ludovisi, de quem também herdou o título de "princesa" e um conflito com os filhos de um casamento anterior. Nos últimos dias, foi lançada uma campanha através do Change.org para que o Estado italiano tome posse deste palácio devido ao seu alto valor histórico e cultural, pelo qual o fundador da Microsoft, Bill Gates, ofereceu cerca de 200 milhões de dólares há quinze anos.

Mas, de acordo com a legislação, o Estado só pode exercer o direito de preferência no prazo de sessenta dias após a aquisição do imóvel por um particular e por um valor superior.

De momento o Governo não aludiu a esta possibilidade, também porque poderia interferir no leilão, mas fontes do Ministério da Cultura explicam que o preço inicial equivale a um quinto do orçamento ministerial para um ano.