Musical ‘Cantando na Chuva’ lidera lista de finalistas do Prêmio Bibi Ferreira

O musical Cantando na Chuva lidera a lista de indicações dos finalistas do 6º Prêmio Bibi Ferreira, dedicado às melhores produções do gênero apresentadas em São Paulo. O espetáculo encenado por Claudia Raia e Jarbas Homem de Melo ficou com 13 indicações, seguido de perto por O Auto do Reino do Sol – Suassuna, com 12, e Bibi – Uma Vida em Musical, com 10 indicações.

Um dos mais tradicionais prêmios para musicais, o Bibi será entregue no dia 25 de setembro, em local ainda a ser divulgado. Na premiação deste ano, foram lembradas 14 produções entre os indicados.

Cantando na Chuva honrou a alcunha de ser um clássico entre os musicais do cinema. Sonho antigo de Claudia Raia e Jarbas Homem de Melo, finalmente conseguiu ser montado adequadamente, graças à parceria com a IMM Esporte e Entretenimento. Apesar de a cena com Jarbas literalmente cantando na chuva ser a mais memorável, o espetáculo seguiu à risca o mandamento fundamental do original: revelar os bastidores de um mundo de ilusão. Para isso, foi decisiva a interpretação de Bruna Guerin, Reiner Tenente, além de Jarbas e Claudia, que recuperaram com frescor aquele saudoso clima dos anos 1950.

Já Suassuna foi mais uma criação da companhia Barca dos Corações Partidos, cuja presença revela-se cada vez mais indispensável no cenário artístico brasileiro pela fidelidade a um repertório nacional e a um teatro que privilegia o intercâmbio de linguagens. Tanto que Suassuna não se limita ao gênero musical para se tornar uma das principais criações do ano passado nas artes cênicas.

Com o um roteiro bem organizado e uma produção caprichada, Bibi – Uma Vida em Musical tem um grande trunfo no elenco, diversificado mas igualmente talentoso. Amanda Acosta é um assombro em cena – no papel de Bibi Ferreira, ela presta uma homenagem sem se limitar a apresentar uma cópia. Desde os trejeitos até a entonação vocal, a atriz surpreende pela fidelidade de sua interpretação.

Veja, a seguir, a lista completa de todos os finalistas

MELHOR MUSICAL

Bibi – Uma Vida em Musical – Negri e Tinoco Produções Artísticas

Cantando na Chuva – IMM, Raia Produções e EGG Entretenimento

A Pequena Sereia – IMM, Raia Produções e EGG Entretenimento

J. M. Barrie’s Peter Pan – Touché Entretenimento

O Auto do Reino do Sol – Suassuna – Sarau Agência e A Barca dos Corações Partidos

MELHOR MUSICAL BRASILEIRO

Bibi – Uma Vida em Musical – Negri e Tinoco Produções Artísticas

Hebe – O Musical – Bonustrack Entretenimento, Hebe Forever e Atual Produções

O Auto do Reino do Sol – Suassuna – Sarau Agência e A Barca dos Corações Partidos

O Som e a Sílaba – Maestrini Produções

MELHOR ATRIZ

Alessandra MAestrini por O Som e a Sílaba

Amanda Acosta por Bibi – Uma Vida em Musical

Bruna Guerin por Cantando na Chuva

Débora Reis por Hebe – O Musical

Malu Rodrigues por A Noviça Rebelde

MELHOR ATOR

Adrén Alves por O Auto do Reino do Sol – Suassuna

Jarbas Homem de Mello por Cantando na Chuva

Marcelo Medici por Se Meu Apartamento Falasse

Marcelo Nogueira por Agnaldo Rayol – A Alma do Brasil

Mateus Ribeiro por J. M. Barrie’s Peter Pan

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Andrezza Massei por A Pequena Sereia

Claúdia Raia por Cantando na Chuva

Maria Clara Gueiros por Se Meu Apartamento Falasse

Mirna Rubin por O Som e a Sílaba

Nábia Vilela por Cantando na Chuva

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Chris Penna por Bibi – Uma Vida em Musical

Daniel Boaventura por J. M. Barrie’s Peter Pan

Edgar Bustamante por Os Produtores

Eduardo Rios por O Auto do Reino do Sol – Suassuna

Renato Luciano por O Auto do Reino do Sol – Suassuna

MELHOR DIREÇÃO

Fred Hanson por Cantando na Chuva

José Possi Neto por J. M. Barrie’s Peter Pan

Luiz Carlos Vasconcelos por O Auto do Reino do Sol – Suassuna

Miguel Falabella por O Som e a Sílaba

Tadeu Aguiar por Bibi – Uma Vida em Musical

MELHOR DIREÇÃO MUSICAL

Alfredo Del Penho, Beto Lemos e Chico César por O Auto do Reino do Sol – Suassuna

Carlos Bauzys por Cantando na Chuva

Daniel Rocha por Hebe – O Musical

Marcelo CASTRO por A Noviça Rebelde

Tony Lucchesi por Bibi – Uma Vida em Musical

MELHOR COREOGRAFIA

Alonso Barros por J. M. Barrie’s Peter Pan

Chris Mattallo e Katia Barros por Cantando na Chuva

Fernanda Chamma por Hebe – O Musical

MELHOR ARRANJO ORIGINAL

Carlos Bauzys e Daniel Rocha por Rio Mais Brasil

Daniel Rocha por Hebe – O Musical

Tony Lucchesi por Bibi – Uma Vida em Musical

MELHOR MÚSICA ORIGINAL

Adrén Alves, Alfredo Del Penho, Beto Lemos, Braulio Tavares e Chico César por O Auto do Reino do Sol – Suassuna

Ana Paula Villar e Vitor Rocha por Cargas D´Água – Um Musical de Bolso

MELHOR CENÁRIO

Benjamin La Cour por A Pequena Sereia

David Harris por A Noviça Rebelde

Josh Zangen por Cantando na Chuva

Renato Theobaldo por J. M. Barrie’s Peter Pan

MELHOR FIGURINO

Fábio Namatame por A Pequena Sereia

Fábio Namatame por Cantando na Chuva

Kika Lopes e Heloisa Stocker por O Auto do Reino do Sol – Suassuna

Thanara Schonardie por J. M. Barrie’s Peter Pan

MELHOR DESENHO DE LUZ

Benjamin La Cour por A Pequena Sereia

Cory Pattak por Cantando na Chuva

Renato Machado por O Auto do Reino do Sol – Suassuna

Rogerio Wiltgen por Bibi – Uma Vida em Musical

MELHOR DESENHO DE SOM

Gabriel D’Angelo por Bibi – Uma Vida em Musical

Marcelo CLARET por A Noviça Rebelde

Tocko Mickelazzo por Cantando na Chuva

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Artur Xexeo por Bibi – Uma Vida em Musical

Braulio Tavares por O Auto do Reino do Sol – Suassuna

Miguel Falabella por O Som e a Sílaba

MELHOR VERSÃO

Bianca Tadini e Luciano Andrey por J. M. Barrie’s Peter Pan

Mariana Elisabetsky e Victor Muhletahler por A Pequena Sereia

Mariana Elisabetsky e Victor Muhletahler por Cantando na Chuva

MELHOR VISAGISMO

Anderson Bueno por Hebe – O Musical

Feliciano San Roman por A Pequena Sereia

Sergio Abajur por J. M. Barrie´s Peter Pan

REVELAÇÃO

João Vitor Silva por Ayrton Senna – O Musical

Rebecca Jamir por O Auto do Reino do Sol – Suassuna

Vitor Rocha pelo roteiro e música de Cargas D’Água – Um Musical de Bolso