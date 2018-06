'Suassuna - O Auto do Reino do Sol' volta a cartaz em São Paulo

Desde a estreia em 2017, no Rio, o espetáculo Suassuna - O Auto do Reino do Sol já acumulou 21 prêmios. Número expressivo, com certeza, mas ainda escasso se a medição for a qualidade do espetáculo criado e apresentado pela Barca dos Corações Partidos. A montagem volta nesta sexta, 18, a São Paulo, agora no Teatro Shopping Frei Caneca.

Assinado por Bráulio Tavares e inspirado no universo artístico de Ariano Suassuna, o espetáculo promove a valorização da cultura nacional a partir da mescla da arte popular com o universo erudito que marca todas as suas obras. A trama acompanha um grupo de artistas saltimbancos de um circo que vagueia no interior da Paraíba em destino à cidade de Taperoá. No caminho, em meio a retirantes, coronéis e jagunços, eles ganham o reforço de um casal de jovens que nutre um amor proibido: ambos são filhos de famílias rivais e buscam esconderijo em meio aos artistas.

“Desde o início, não era para ser uma biografia do Ariano”, contou ao Estado, no ano passado, o diretor Luís Carlos Vasconcelos, que trouxe toda a sua imensa bagagem como palhaço para o processo. Como já se tornou tradicional no trabalho do grupo da Barca, o texto foi se ajustando e as canções nascendo ao longo do processo de ensaios. E o picadeiro do circo se revelou o cenário perfeito para a homenagem a personagens clássicos de Suassuna, como João Grilo e Chicó, de O Auto da Compadecida.

Além desse espetáculo, o grupo vai apresentar também, a partir do dia 26 e nas sessões vesperais de sábado (17h) e domingo (16h), no mesmo teatro, o musical Auê, que traz 21 canções autorais. No dicionário, ‘auê’ significa farra, tumulto, confusão ou barulho causado por uma bagunça. É o que se observa no palco, uma contagiante sequência de cenas que costuram teatro, dança, performances e canções. “A musicalidade da peça é uma grande homenagem à cultura musical brasileira, os ritmos dialogam com dança e teatro o tempo todo”, comentou a diretora Duda Maia, quando da estreia em São Paulo, em 2016.

SUASSUNA - O AUTO DO REINO DO SOL

Teatro Shop. Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569. Tel. 3472-2229. 6ª e sáb., 21h. Dom., 19. R$ 50 / R$ 150